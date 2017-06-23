​Назарбаев встретился с сотрудниками органов внутренних дел Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с сотрудниками органов внутренних дел. Он отметил их работу по снижению преступности, напомнил про повышение заработной платы с 1 июля и сказал, что работа по модернизации общества возможна только при их «безукоризненном следовании служебному долгу и призванию», сообщает в пятницу пресс-служба Акорды.

Президент, поздравив собравшихся с юбилейной датой, упомянул, что именно в этот день 25 лет назад были образованы органы внутренних дел Казахстана: «Это был значительный шаг начального этапа нашей независимости. История становления органов внутренних дел тесно связана с историей развития нашего государства».

Назарбаев также подчеркнул, что на счету казахстанских полицейских «немало примеров самоотверженности и подлинного героизма». Он привёл статистику, согласно которой по сравнению с прошлым годом зафиксировано 15% снижение уровня преступности, а раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений достигла 72%. «Значительно повысился уровень безопасности граждан на улицах наших городов и сел, в которых число преступлений снизилось более чем на 14 процентов», - отметил он.

Президент также обратил внимание на то, что в условиях глобальной нестабильности как никогда важно «доверие к полицейским». «Модернизация общества и государства возможна только при вашем безукоризненном следовании служебному долгу и призванию. Поэтому мы сейчас в рамках принятых программ проводим работу по реструктуризации и реорганизации, в результате которых создана местная полицейская служба. Необходимо строго следить за соблюдением законности, прав и свобод граждан», - сказал Назарбаев.

Кроме того, глава государства напомнил о решении поднять с 1 июля 2017 года заработную плату сотрудникам органов внутренних дел на 25. Это поможет обеспечить «реализацию вышеуказанных стратегических задач»: «Люди, глядя на вас, судят о государственной власти. В этой связи полицейский должен быть примером для всех. Уверен, что казахстанские полицейские будут и впредь прилагать все свои силы, опыт и энергию для успешного выполнения своего благородного долга»

Во время встречи он наградил инспекторов, начальников отделов и других сотрудников внутренних дел различными орденами и почётными грамотами.