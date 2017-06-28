Мажилис одобрил соглашение о порядке перемещения оружия в рамках ЕАЭС

В среду на пленарном заседании депутаты мажилиса приняли законопроект «О ратификации Соглашения о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами-членами Евразийского экономического союза», который позволит странам союза осуществлять оперативный контроль за оборотом оружия.

«Действие соглашения распространяется на юрлиц и физлиц, осуществляющих перемещение, ввоз, вывоз и внутренний транзит служебного и гражданского оружия в целях его реализации, участия в спортивных мероприятиях, охоте, экспонирования на выставках, для проведения испытания, ремонта или замены основных частей оружия, а также в связи с выездом на постоянное место жительства владельца оружия в другое государство», - пояснил первый заместитель министра внутренних дел Марат Демеуов.

Он также пояснил, что документ предусматривает обязательный разрешительный порядок на основании единого документа по форме, утвержденной Евразийской экономической комиссии. Для всех государств-членов ЕАЭС разработан единый перечень гражданского и служебного оружия, запрещенных и ограниченных перемещением по взаимной торговле, взаимодействию уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС, в том числе информационный обмен данными о выданных разрешительных документах.

«Ратификация соглашения позволит уполномоченным госорганам государств-членов ЕАЭС оперативно осуществлять в полной мере контроль за оборотом гражданского и служебного оружия. При этом соглашение заключено от имени правительств сторон и передачи какой-либо компетенции в наднациональный орган в ЕЭК документом не предусматривается. Принятие настоящего закона не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат», - заключил Демеуов.

Соглашение подписано в Ереване 20 мая 2016 года между главами правительств государства-членов ЕАЭС.