Президент утвердил концепцию религиозной политики

Глава государства Нурсултан Назарбаев постановил утвердить Концепцию государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017 – 2020 годы, а правительству поручил в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации концепции, сообщает в среду Акорда.

Целью концепции заявлено повышение эффективности государственной политики в религиозной сфере. Для ее реализации необходимо укрепить светские принципы, усовершенствовать законы, сплотить госорганы и институты гражданского общества вокруг этой цели, обеспечить гражданам право на свободу совести, обеспечить условия для полноценного функционирования религиозных объединений, не допустить деятельность деструктивных течений и усилить информационную работу. Подробнее о содержании концепции Vласть писала ранее.

На начало года в республике зарегистрировано 3 658 религиозных объединений, представляющих 18 конфессий. В Казахстане работают 2 550 мечетей, 294 православных и 109 католических церквей, 495 протестантских храмов и молитвенных домов, 7 иудейских синагог, 2 буддистских храма, 7 молитвенных домов «Общества сознания Кришны» и общины бахаи.