Концепция религиозной политики. Главное

Во вторник, 2 мая, министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев презентовал правительству концепцию государственной политики в религиозной сфере на 2017-2020 годы. Несмотря на то, что в документе разработчики определили целых 16 направлений работы, они же оптимистично констатируют: в Казахстане уже сформирована светская модель государственно-конфессиональных отношений. Осталась самая малость - укрепить ее.

На начало года в республике зарегистрировано 3 658 религиозных объединений, представляющих 18 конфессий. В Казахстане работают 2 550 мечетей, 294 православных и 109 католических церквей, 495 протестантских храмов и молитвенных домов, 7 иудейских синагог, 2 буддистских храма, 7 молитвенных домов «Общества сознания Кришны» и общины бахаи. 531 миссионер на законных основаниях пропагандирует в республике устои собственной религии (больше половины из них - представители Римско-католической церкви). Кроме этого, в стране - 15 религиозных организаций образования и 257 специальных помещений, где можно беспрепятственно приобрести религиозную литературу и атрибутику.

При всем этом статистическом благополучии проблем в религиозной сфере тоже предостаточно, констатируется в концепции. Из-за границы импортируются религиозный фанатизм и радикализм, законодательство в этой сфере безнадежно устарело, религиозные радикалы сращиваются с преступными группировками, за рубежом казахстанцы получают «сомнительное» теологическое образование, а госорганы неэффективно работают с целевыми группами населения.

Светские основы государственности, если верить авторам концепции, размываются практически повсеместно: отдельные граждане отказываются исполнять свои конституционные обязанности, проявляют неуважительное отношение к государственным символам, используют религиозную атрибутику в организациях образования, запрещают детям посещать занятия по субботам, отказываются от вакцинации детей, заключают брак без регистрации в госорганах, пропагандируют архаичные семейные ценности. Особенно уязвимыми являются молодые люди без жизненного опыта и критического восприятия действительности.

В связи с этим «растет потребность в квалифицированных служителях духовенства, особенно в системе Духовного управления мусульман Казахстана», отмечается в концепции. Государству нужны скромные и веротерпимые имамы, которые будут транслировать в мир «высокие морально-нравственные качества». Казахстанцы, в свою очередь, «должны быть патриотами своей страны и соблюдать интересы государства», поскольку именно оно создает им необходимые для жизни условия.

Целью концепции заявлено повышение эффективности государственной политики в религиозной сфере. Для ее реализации, убеждены авторы документа, необходимо укрепить светские принципы, усовершенствовать законы, сплотить госорганы и институты гражданского общества вокруг этой цели, обеспечить гражданам право на свободу совести, обеспечить условия для полноценного функционирования религиозных объединений, не допустить деятельность деструктивных течений и, конечно, усилить информационную работу.

Светские основы общества нужно, по мнению авторов, укреплять по всем фронтам. Идеальное будущее с точки зрения министерства по делам религий и гражданского общества выглядит так: государство законодательно ограничивает деятельность религиозных объединений, «не вторгаясь во внутренний мир и религиозные убеждения человека». Никакие государственные решения не принимаются исходя из интересов какой-либо религии. В правоохранительной системе отсутствует пропаганда религиозных идей. Канонические вопросы религий освещаются только специализированными средствами массовой информации.

Педагоги несут ответственность «за навязывание и культивирование религиозного мировоззрения», предоставляют учащимся исключительно «научные знания о религии». Медики ведут разъяснительную работу среди тех, кто отказывается от помощи по религиозным мотивам. Сами религиозные объединения усиленно пропагандируют ценность жизни, отказ от наркомании, алкоголизма и других вредных привычек, институт семьи и брака, честный труд, качественное образование, получение профессии, активную жизненную позицию, а также стараются преодолеть «элементы бездуховности» общества.

В целом, в ведомстве возлагают большие надежды на «религиозные ценности». Они, сказано в концепции, могут «придавать нравственный смысл содержанию экономической деятельности и экономической жизни», способствовать развитию творческого и предпринимательского потенциала, прививать стремление к наукам и инновациям, способствовать развитию благотворительности и меценатства, сохранению демографической устойчивости.

За три года правительство фактически должно осуществить 16 мероприятий, чтобы достичь целевых индикаторов концепции. Планируется, например, создать серию тематических документальных фильмов, телепередач и социальных роликов о ценностях светского образа жизни, внедрить в среднее образование меры по противодействию религиозному экстремизму, обеспечить деятельность центров по дерадикализации, реабилитации и дальнейшей ресоциализации лиц, подвергшихся радикальной религиозной идеологии. К 2020 году министерство, к слову, также надеется сформировать предложения для главы государства по дальнейшему совершенствованию религиозной политики.

Если все пойдет по плану, в 2020 году 91% казахстанцев будет полностью поддерживать государственную религиозную политику; 78% населения будут точно знать, как противостоять религиозному экстремизму; 63% граждан Казахстана будут твердыми приверженцами светских принципов развития.