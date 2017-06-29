К 8 годам лишения свободы приговорен экс-председатель комитета ветконтроля Минсельхоза

«Суд приговорил: Хасенова Сакташа признать виновным в совершении преступле-ния, предусмотренного ст. 366 ч. 3 и назначить наказание по данной статье восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем с пожизненным лишением права занимать должности на госу-дарственной службе», - зачитал он приговор.

Срок отбытия наказания исчисляется с 4 ноября 2016 года, когда Хасенов был арестован. Также суд постановил внести представление о лишении Хасенова всех государственных наград.

Елену Решетко также признали виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 28 ч.5, 366 ч. 3 Уголовного кодекса. Ей назначено наказание с применением статьи 55 ч.4 в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Отбытие лишения свободы определить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, исчисляя срок с 29 июня 2017 года. Меру пресечения «домашний арест» до вступления приговора в законную силу изменить на содержание под стражей и взять под стражу в зале суда», - заключил судья.

Бывшего председателя комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Сакташа Хасенова обвиняли в получении взяток за выдачу разрешения на ввоз тысячи тонны мяса птицы. Он был задержан в ноябре прошлого го-да при получении очередной взятки в размере пяти миллионов тенге. Также была задержана его доверенное лицо, бывшая сотрудница минсельхоза Елена Решетько. По версии следствия, Хасенов ежемесячно получал взятки за выдачу разрешений на ввоз мясной продукции на территорию Казахстана. Вместе с Решетько они установили ставку, по которой предпринимателям ежемесячно приходилось платить за каждый килограмм ввозимой в Казахстан продукции.

Прокуроры просили суд приговорить Хасенова к 10 годам лишения свободы, а Елену Решетько – к четырем. Адвокаты бывшего председателя комитета просили квалифицировать его дей-ствия по статье 361 части 2 Уголовного кодекса «Злоупотребление должностными полномочиями» и назначить ему наказание в виде штрафа.