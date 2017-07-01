Акимы нескольких районов Алматы получили посты руководителей управлений

По данным пресс-службы, кадровые назначения произведены в соответствии с рекомендацией национальной комиссии по кадровой политике при президенте и по согласованию с агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции.

«Аким Алматы поставил перед новым руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы ряд задач, требующих принципиальных и системных подходов. Среди них необходимость организации системного контроля и охвата всех строящихся объектов города. За эти годы было построено множество жилых, коммерческих и других объектов, часть из которых возведены незаконно. Аким Алматы поручил навести порядок в вопросах выдачи лицензий на строительство», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также новому руководителю управлению госинспекции труда и миграции Талгату Разакову градоначальник поручил «кардинально перестроить работу управления, сделав акцент на анализе, организовать превентивную работу и решать конкретные проблемы».

«Необходимо кардинально активизировать работу по решению вопросов задолженности по заработной плате. Требуется принятие превентивных мер для предупреждения образования задолженности. Для этого необходимо организовать аналитическую работу, во взаимодействии с Центром по выплате пенсий по мониторингу пенсионных отчислений, с департаментом госдоходов по отчислению налогов. В настоящее время инспекция труда реагирует лишь тогда, когда поступит жалоба, хотя работу необходимо организовывать превентивно», - отмечается в сообщении.

Кроме того Бауыржан Байбек обратил внимание нового руководителя управления на необходимость решения вопросов легализации теневой экономики в том числе по использованию нелегальной рабочей силы, созданию безопасных условий труда, особенно на стройках.

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Прогулка без акима. Алатауский район Алматы (Багдат Манзоров)

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