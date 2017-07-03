​Назарбаев рассказал о приоритетах внешней политики Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о приоритетах внешней политики страны. Он отметил, что Казахстан стремится выстраивать доброжелательные отношения со всеми заинтересованными в сотрудничестве странами, и намерен продолжить развивать сотрудничество со странами Центральной Азии, Россией, Китаем, США, Евросоюзом и Турцией, рассказал в понедельник президент во время встреч с главами дипломатических миссий, аккредитованных в республике.

По словам Назарбаева, за годы независимости Казахстан установил дипломатические отношения со 182 государствами, открыл 57 посольств и 31 дипломатическое учреждение. При этом в стране работают 95 иностранных посольств и представительств международных организаций.

Он также заявил, что Казахстан стремится поддерживать доброжелательные и конструктивные отношения со многими странами. Поступательное развитие сотрудничества происходит с Россией, с которой страна создала Евразийский экономический союз, и с Китаем, с которым реализуется несколько экономических программ и проект «Один пояс, один путь», ставший основой госпрограммы «Нурлы жол».

«Сегодня Центральная Азия переживает новый этап своего развития. Наша политика здесь, как и прежде, была направлена на равноправное партнерство, объединение усилий наших стран для повышения роли региона в международных делах и обеспечения процветания. Мы будем уделять пристальное внимание тому, чтобы совместно работать с этими странами, нашими соседями, учитывая наши исторические, культурные, языковые совместные корни», - подчеркнул президент.

Казахстан также намерен укреплять сотрудничество с США и новой администрацией Белого дома. Вместе с этим страна намерена развивать отношения с Евросоюзом – крупнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнёром. Специально для этого было подписано торговое соглашение, которое проходит ратификацию в странах-членах ЕС. «Я прошу и надеюсь на поддержку (этого соглашения) и других стран», - отметил Назарбаев.

Казахстан также намерен продолжить партнёрство с постсоветскими странами и укреплять сотрудничество с Турцией на фоне общих исторических корней и культурных ценностей.

По мнению Назарбаева, активная внешнеполитическая работа особенно необходима на фоне усугубления проблемы международного терроризма: «Убеждён, что время требует от нас единства политической воли, решительных действий для преодоления непредсказуемости, критически расшатавшей нынешний международный статус-кво».

Он обратил внимание на то, что большую опасность для международных отношений представляет потенциальный конфликт между ядерными державами. На этом фоне краеугольным камнем глобальной стабильности, по словам президента, является конструктивный диалог запада и России.

«Взаимные санкции наносят серьёзный ущерб не только Европе и России, но и другим регионам. Они не способствуют восстановлению развитию мировой экономики в целом. События на юго-востоке Украины привели к резкой конфронтации и неконструктивной публичной полемике между всегда близкими странами, какими являются российско-украинские народы. Это взывает сожаление у всех друзей и этих народов, и, честно говоря, у меня особенно. Мы призываем стороны начать серьёзный диалог для снятия возникших вопросов. Альтернативы этому нет», - сказал Назарбаев.

Он убеждён, что любые конфликты и даже мировые войны заканчиваются за столом переговоров: «Я призываю к этому. Я большие надежды возлагаю на встречу между президентами России и Соединённых Штатов Америки во время саммита G-20, где должны быть найдены общие положения, для того чтобы укрепить (отношения - V). Это необходимо для дела мира, для нашей общей борьбы с общим вызовом, которым является терроризм. Мы все понимаем, что именно с этого, я имею украинско-российского кризиса, начинается налаживание отношений между западом и Россией, а также между всеми великими державами».

Президент полагает, что в мире накапливается усталость и тревога от кризиса доверия меду ключевыми внешнеполитическими игроками: «Считаю, что великая держава - та, которая вносит вклад мир на земле. Никакие другие дела, накопленные богатства, не могут заменить это. Победителей в случае глобального столкновения не будет и мы все это знаем. Это должны понимать и мир должен работать для того, чтобы это не допустить».