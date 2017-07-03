​Qazkom прекратит размещать ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже

Акционеры Казкоммерцбанка решили прекратить размещение ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже с 28 августа 2017 года. Это необходимо для оптимизации внутренних процедур и расходов финансового института, сообщает в понедельник пресс-служба банка.

«По итогам внеочередного собрания акционеров, состоявшегося 30 июня 2017 года, принято решение прекратить листинг глобальных депозитарных расписок банка, базовым активом которых являются простые акции, выпущенные им на Лондонской фондовой бирже», - говорится в уведомлении банка.

В пресс-службе также отмечают, что банк намерен сохранить листинг простых акций на Казахстанской фондовой бирже.

Qazkom начал листинг на Лондонской фондовой бирже в конце 2006 года. Первоначально объявленная стоимость его ГДР составляла $13-18,5. Благодаря размещению банк привлёк $845 млн. и довёл свою рыночную капитализацию почти до $5,4 млрд.

В начале марта 2017 года крупнейшие банки страны Казкоммерцбанк и Народный банк подписали необязывающий меморандум о возможной продаже контрольного пакета акций Qazkom Народному банку. Решение было принято после того, как в конце 2016 года агентство Bloomberg сообщило об обсуждении возможных сценариев оздоровления Qazkom с регулятором, предположительная стоимость одного из которых составляла до 1,5 трлн тенге ($4,5 млрд).

В середине июня Народный банк подписал договор купли продажи 96,81% простых акций Казкоммерцбанка. Институт заявил, что намерен выкупить долю Кенеса Ракишева и 10,72% долю ФНБ «Самрук-Казына». В Народном банке уточняли, что завершение сделки предполагает выполнение нескольких предварительных условий, включая приобретение Фондом проблемных кредитов ряда активов и займов у БТА банка и погашение БТА банком задолженности перед Казкоммерцбанком в размере 2,4 трлн тенге. Вместе с этим условия сделки требовали приобретение Ракишевым простых акций, которыми владели Qazaq Financial Group, Нуржан Субханбердин и Центрально-Азиатская инвестиционная компания. Он совершил их покупку 23 июня 2017 года, доведя, таким образом, свою долю в уставном капитале института до 86,09%.

Проблемы Qazkom обострились в 2014 году после падения цен на нефть и начала рецессии в соседней России. Этому предшествовало и слияние с другим крупным банком – БТА, начавшееся в 2012 году. Стоимость консолидации и последующей реструктуризации проблемных займов составила порядка $20 млрд. Она стала серьезной проблемой для Qazkom – в середине 2014 года объем проблемных кредитов у БТА составлял 2,4 трлн тенге - почти 90% от ссудного портфеля. Кроме того, и сам Qazkom значительно пострадал от мирового кризиса 2008 года, в результате которого государственный фонд Самрук Казына приобрел 21,2% акций банка, после чего докапитализировал его на 44,47 млрд тенге.

В середине 2016 года, по оценке рейтингового агентства Fitch, балансовая стоимость проблемных активов банка превысила размер его капитала на 6 млрд долларов. Аналитики агентства отмечали, что докапитализация такого объема представляет существенную проблему для акционеров и кредиторов банка. Несмотря на это крупнейший акционер Qazkom Кенес Ракишев неоднократно заявлял об отсутствии проблем с ликвидностью и готовности выполнить все обязательства, поскольку имеет для этого специальные резервы.

В середине марта председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова заявляла, что cделка между её институтом и Qazkom, не подразумевающая прямой консолидации, состоится с вероятностью в 80%. Но пояснила, что без участия государства она невозможна. В середине марта Национальный банк заявил, что Фонд проблемных кредитов выкупит почти половину активов Qazkom за 2,4 трлн тенге ($7,6 млрд). Однако не исключил, что банку понадобится дополнительная капитализация со стороны акционеров.

На начало мая совокупные активы Народного банка и Qazkom составляли порядка 9,5 трлн тенге, почти 40% от общего объёма банковского сектора. Народный банк занимал 1 строчку по их размеру, консолидируя у себя 4,76 трлн тенге.