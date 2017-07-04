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Назарбаев одобрил поправки в законы о дорожном движении и о правоохранительной системе
Фото Акорды

Главой государства подписаны законы о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам дорожного движения, а также по вопросам совершенствования правоохранительной системы, сообщает во вторник Акорда.

Одобренные поправки направлены на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере дорожного движения, а также на усиление правовой защиты сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, военнослужащих при исполнении служебных обязанностей, гуманизацию уголовного законодательства, снижение санкций за правонарушения в предпринимательской среде и декриминализацию экономических составов.

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