Назарбаев одобрил поправки в законы о дорожном движении и о правоохранительной системе

Главой государства подписаны
законы о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по
вопросам дорожного движения, а также по вопросам совершенствования
правоохранительной системы, сообщает во вторник Акорда.
Одобренные поправки направлены на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере дорожного движения, а также на усиление правовой защиты сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, военнослужащих при исполнении служебных обязанностей, гуманизацию уголовного законодательства, снижение санкций за правонарушения в предпринимательской среде и декриминализацию экономических составов.
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