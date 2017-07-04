Ульф Вокурка возглавил Qazqom

Кроме Марка Хольцмана прекращены полномочия Абая Искандирова, первого заместителя председателя правления и управляющих директоров Рашида Амирова, Аскара Дарменова, Сергея Ельцова, Мухита Инебекова, Миржана Караулова, Ерулана Кусаинова, Давида Машури, Мурата Селейменова.

«Решением Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» избраны следующие члены Правления: Ульф Вокурка – председатель правления; Байжанов Улан Сапарович – заместитель председателя правления; Зданович Лариса Петровна – заместитель председателя правления; Сатубалдина Жаннат Сагандыковна – заместитель председателя правления», - говорится в распространенном сообщении.

Избрание новых членов правления подлежит согласованию Национальным банком Республики Казахстан в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним, бизнесмен Кенес Ракишев консолидировал свыше 86% доли в Qazkom (из числа акционеров вышел и основатель банка Нуржан Субханбердин) и вместе с фондом «Самрук-Казына» окончательно договорился о продаже акций фининститута ключевому конкуренту – Халык банку. Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале июля и в последствии банки продолжат работу как отдельные финансовые институты.