​Народный банк и Qazkom проведут совместное собрание акционеров

Народный банк и Казкоммерцбанк проведут совместное собрание акционеров. Оно состоится 26 июля 2018 года в 11:00 по времени Астаны, говорится в сообщении банка.

В повестку дня собрания войдут вопросы утверждения коэффициента обмена акций, порядка и сроков приобретения акций двух банков.

Список акционеров обоих банков, имеющих право на участие в общем собрании, будет составлен на основе данных системы реестра держателей акций банков по состоянию на 26 июня 2018 года.

В начале марта 2017 года крупнейшие банки страны Казкоммерцбанк и Народный банк подписали необязывающий меморандум о возможной продаже контрольного пакета акций Qazkom Народному банку. Решение было принято после того, как в конце 2016 года агентство Bloomberg сообщило об обсуждении возможных сценариев оздоровления Qazkom с регулятором. Предположительная стоимость одного из них составляла до 1,5 трлн тенге ($4,5 млрд). При этом руководство Народного банка неоднократно отвергало идею прямого объединения финансовых институтов.

Проблемы Qazkom обострились в 2014 году после падения цен на нефть и начала рецессии в соседней России. Этому предшествовало и слияние с другим крупным банком – БТА, начавшееся в 2012 году. Стоимость консолидации и последующей реструктуризации проблемных займов составила порядка $20 млрд. Она стала серьезной проблемой для Qazkom – в середине 2014 года объем проблемных кредитов у БТА составлял 2,4 трлн тенге - почти 90% от ссудного портфеля. Кроме того, и сам Qazkom значительно пострадал от мирового кризиса 2008 года, в результате которого фонд Самрук-Казына приобрел 21,2% акций банка и докапитализировал его на 44,47 млрд тенге.

В начале июля 2017 года Народный банк приобрёл почти 97% акций Qazkom, который за несколько дней до этого закрыл кредитную линию БТА Банка в 2,4 трлн тенге. Финансовый институт выкупил 86,09% долю предпринимателя Кенеса Ракишева и 10,72% долю фонда Самрук-Казына. В середине июля Народный банк увеличил капитал Qazkom на 185 млрд тенге. В середине ноября Национальным банк дал согласие Тимуру и Динаре Кулибаевым на совместное приобретение статуса крупного участника (косвенного) Казкоммерцбанка.

В середине декабря 2017 года совет директоров Народного банка одобрил поэтапную интеграцию с Казкоммерцбанком. Менеджмент института назвал это регение «наиболее оптимальным вариантом дальнейшего развития группы». Интеграция, как заявляла глава Народного банка Умут Шаяхметова, должна быть основана на принципе объединения наиболее сильных сторон обоих банков - IT-инфраструктуры, риск-менеджмента и стандартов клиентского сервиса. В феврале 2018 года регулятор, предварительно одобрив консолидацию банков, заявил о возможности её завершения до конца этого года.