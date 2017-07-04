Он заявил, что Америка представила на выставке свои лучшие изобретения
Трамп поздравил Назарбаева с проведением ЭКСПО-2017
Фото Равката Мухтарова

Дональд Трамп от имени американского народа поздравил Нурсултана Назарбаева и народ Казахстана с проведением международной специализированной выставки «ЭКСПО – 2017», проводимой впервые в Центральной Азии, сообщает во вторник Акорда.

Президент США отметил, что благодаря этому глобальному мероприятию более миллиона посетителей из Казахстана и всего мира будут вовлечены в потрясающую атмосферу технологических инноваций, вдохновляемых человеческим воображением, и партнерства, получившего отражение в более чем 115 национальных павильонах.

«Соединенные Штаты Америки имеют честь участвовать в выставке «ЭКСПО – 2017» в Астане и представить лучшие в Америке изобретения в области энергетики, науки и технологий, а также наше культурное разнообразие», - говорится в письме.

В нем же Трамп подчеркнул, что павильон США является важным символом стратегического партнерства, которое две страны укрепляли в течение прошедшей четверти века и демонстрирует приверженность США продвижению мира, стабильности и процветания в регионе в течение дальнейших лет.

«Я приветствую Казахстан и Вас, господин Президент, за Ваше видение и лидерство в продвижении глобального диалога по вопросам энергетической безопасности посредством «ЭКСПО – 2017». Я надеюсь на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между США и Казахстаном, основанного на взаимном уважении и общих интересах», - сказано в послании.

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