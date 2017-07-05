​Народный банк завершил приобретение почти 97% акций Казкоммерцбанка

«В соответствии с договорами купли-продажи, заключенными 15 июня 2017 года, Народный банк объявляет о завершении сделок по приобретению им в общей сложности 96.81% простых акций АО «Казкоммерцбанк» у господина Кенеса Ракишева (86.09%) и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (10.72%)», - говорится в уведомлении банка.

В пресс-службе уточнили, что завершение сделки произошло после исполнения нескольких предварительных условий её сторонами. В числе них было прохождение комплексной проверки Qazkom у Народного банка и Национального банка, приобретение Ракишевым пакетов акций банка у Нуржана Субханбердина и Центрально-Азиатской инвестиционной компании, погашение задолженности ранее поглощённого БТА банка, получение одобрений от регуляторов, и погашение задолженности в 41 млрд тенге перед Самрук-Казына за акции БТА банка.

В ближайшем будущем Народный Банк планирует докапитализовать Qazkom на сумму 185 млрд. тенге, что позволит довести коэффициент достаточности его капитала до уровня сопоставимых казахстанских банков.

«Успешное завершение сделки по приобретению одного из крупнейших финансовых институтов страны с широкой филиальной сетью, значительным объемом клиентских операций и присутствием в нескольких зарубежных юрисидикциях явилось результатом слаженной работы команды Народного Банка и его консультантов. О масштабности сделки говорит участие в ней многих сторон, в том числе государства в лице Нацбанка, министерства финансов, ФНБ Самрук-Қазына. При этом хочу отметить, что Народным банком проведена беспрецедентная в своем роде работа по организации всесторонней комплексной проверки Казкоммерцбанка, что позволило успешно завершить сделку. Перед новым менеджментом Казкоммерцбанка акционерами поставлена задача по разработке и реализации новой стратегии развития банка в рамках Halyk Group, что в том числе, позволит добиться существенного синергетического эффекта на уровне группы и обеспечит дальнейший рост акционерной стоимости. Мы приложим все усилия для того, чтобы сохранить и улучшить качество клиентского сервиса, продолжить развитие ИТ-технологий, восстановить кредитование клиентов, удержать профессиональные кадры Казкоммерцбанка», - прокомментировала завершение сделки глава Народного банка Умут Шаяхметова.

В начале марта 2017 года крупнейшие банки страны Казкоммерцбанк и Народный банк подписали необязывающий меморандум о возможной продаже контрольного пакета акций Qazkom Народному банку. Решение было принято после того, как в конце 2016 года агентство Bloomberg сообщило об обсуждении возможных сценариев оздоровления Qazkom с регулятором, предположительная стоимость одного из которых составляла до 1,5 трлн тенге ($4,5 млрд).

В середине марта председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова заявляла, что cделка между её институтом и Qazkom, не подразумевающая прямой консолидации, состоится с вероятностью в 80%. Но пояснила, что без участия государства она невозможна. В середине марта Национальный банк заявил, что Фонд проблемных кредитов намерен выкупить почти половину активов Qazkom за 2,4 трлн тенге ($7,6 млрд). Однако не исключил, что банку понадобится дополнительная капитализация со стороны акционеров.

В середине июня Народный банк подписал договор купли продажи 96,81% простых акций Казкоммерцбанка. Институт заявил, что намерен выкупить долю Кенеса Ракишева и 10,72% долю ФНБ «Самрук-Казына». В Народном банке уточняли, что завершение сделки предполагает выполнение нескольких предварительных условий, включая приобретение Фондом проблемных кредитов ряда активов и займов у БТА банка и погашение БТА банком задолженности перед Казкоммерцбанком в размере 2,4 трлн тенге. Вместе с этим условия сделки требовали приобретение Ракишевым простых акций, которыми владели Qazaq Financial Group, Нуржан Субханбердин и Центрально-Азиатская инвестиционная компания. Он совершил их покупку 23 июня 2017 года, доведя, таким образом, свою долю в уставном капитале института до 86,09%. Вместе с этим 3 июля Qazkom заявил о погашении задолженности БТА банком в 2,4 трлн тенге и списании 64,8 млрд тенге за счёт провизий.

Проблемы Qazkom обострились в 2014 году после падения цен на нефть и начала рецессии в соседней России. Этому предшествовало и слияние с другим крупным банком – БТА, начавшееся в 2012 году. Стоимость консолидации и последующей реструктуризации проблемных займов составила порядка $20 млрд. Она стала серьезной проблемой для Qazkom – в середине 2014 года объем проблемных кредитов у БТА составлял 2,4 трлн тенге - почти 90% от ссудного портфеля. Кроме того, и сам Qazkom значительно пострадал от мирового кризиса 2008 года, в результате которого государственный фонд Самрук Казына приобрел 21,2% акций банка, после чего докапитализировал его на 44,47 млрд тенге.

На начало июня совокупные активы Народного банка и Qazkom составляли порядка 9,1 трлн тенге – почти 40% от общего объёма банковского сектора. Народный банк занимал 1 строчку по их размеру, консолидируя у себя 4,59 трлн тенге, Qazkom – вторую строчку с их объёмом в 4,54 трлн тенге. За последний месяц их совокупный объём сократился почти на 400 млрд тенге.