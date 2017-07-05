Определить зоны деэскалации в Сирии пока не удалось – Лаврентьев

Страны-гаранты – Россия, Турция и Иран не смогли договориться в ходе Астанинского процесса об окончательном определении границ зон деэскалации, сообщил в среду на пресс-конференции по итогам переговоров специальный представитель президента России по урегулированию сирийского конфликта Александр Лаврентьев. Тем не менее, по его информации, уже создана специальная рабочая группа, которая будет заниматься технической частью этого вопроса.

«Прежде всего, удалось окончательно принять положение о совместной рабочей группе. Теперь совместная рабочая группа наделена всеми полномочиями по решению текущих вопросов. В ходе двусторонних и трехсторонних контактов в Астане обсуждался очень широкий круг вопросов, обсуждалось большое количество документов, которые планируется к принятию. Они касаются как создания зон деэскалации, так и создания различных механизмов, которые обеспечивали бы функционирование этих зон деэскалации», - рассказал Лаврентьев.

В общей сложности, по его информации, сегодня в проработке находится семь документов. Среди них - документ о создании координационного центра, который будет регулировать и осуществлять мониторинг за ситуацией в зонах деэскалации, мандат на развертывание сил контроля за деэскалацией, правила использования военной силы подразделениями сил контроля за деэскалацией.

«То есть, все эти документы уже практически согласованы, но нуждаются в дальнейшей доработке с учетом того, что, непосредственно, выйти на создание зон деэскалации нам пока не удалось. Тем не менее, это наша цель и мы к ней будем стремиться и постараемся достичь ее в самое ближайшее время», - подчеркнул спецпредставитель.

Он пояснил, что без принятия решения о создании этих зон деэскалации, страны-гаранты просто не могут утвердить тот пакет документов, который бы обеспечил нормальное функционирование этих зон деэскалации.