​В Южном Казахстане реализуют 7 проектов государственно-частного партнёрства на 4,7 млрд тенге

В Южно-Казахстанской области намерены реализовать 7 проектов государственно-частного партнёрства на 4,7 млрд тенге. По ним уже начато строительство двух детских садов и 500-местной поликлиники. Администрация города также объявила конкурс ещё по 11 проектам, сообщает в понедельник пресс-служба областного акимата.

По словам руководителя управления экономики и бюджетного планирования Армана Сабитова, ЮКО находится на 5 месте по количеству реализуемых проектов ГЧП. «В этом году объявлен конкурс на 11 проектов из 34. Один из них образовательный, 3 спортивные объекты. Итоги конкурсы будут объявлены 4 августа. Также на стадии разрабатываются конкурсные документации на 4 проекта. После получения соответствующих экспертных заключений перечень для утверждения будет предложена на рассмотрение областного маслихата. Кроме того, планируется подготовить концепцию 12 проектов и до конца года получить соответствующие экспертизы», - рассказал он.

Аким региона Жансеит Туймебаев поручил разработать проекты на 95 млрд тенге, которые выделяет государство для развития ГЧП. Он порекомендовал предпринимателям вести строительство детских садов, спортивных комплексов, футбольных полей и семейных, студенческих общежитий.