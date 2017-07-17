​В Алматы во время гидравлических испытаний взорвалась теплотрасса

В Алматы во время гидравлических испытаний произошел прорыв теплотрассы. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, сообщает в понедельник МИА «Казинформ» .

Компания «Алматинские тепловые сети» в распространенном с утра сообщении предупреждала горожан о возможных прорывах в связи с проводимыми гидравлическими испытаниями. «Испытания проводятся для оценки состояния оборудования теплосетей, выявления образовавшихся в ходе прошедшего отопительного периода скрытых дефектов и потенциально ненадежных участков трубопроводов. На период испытаний все оперативные службы переводятся на особый режим работы, так как возможен выход теплоносителя на поверхность. В режиме постоянной готовности работают оперативные бригады ТОО «Алматинские тепловые сети». Все выявленные повреждения устраняются в оперативном режиме», - говорилось в сообщении компании.

В случае, если человек оказался недалеко от места парения, представители Алматинских тепловых сетей рекомендуют не приближаться к месту парения: «Если место дефекта огорожено, не заходите за ограждение, предупреждающие знаки, линию оцепления. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам – в облаках пара под слоем воды промоину не увидеть. Не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива. Под асфальтом может находиться промоина с кипятком диаметром до 10 метров».