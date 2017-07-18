​МИД прокомментировал запрет на въезд в Турцию двум тысячам казахстанцам​

Почти две тысячи казахстанцев, которым запрещен въезд в Турцию – это люди, которые были задержаны по подозрению в причастности к активности террористической организации ДАИШ за последние шесть лет, заявил во вторник в кулуарах правительства журналистам официальный представитель министерства иностранных дел Ануар Жайнаков.

«Буквально сегодня мне сообщили наши коллеги в посольстве Казахстана в Турции, что информация, представленная в СМИ была несколько некорректной. Я хотел бы прояснить, по нашим данным, министерство внутренних дел Турции опубликовало книгу, приводится статистика, в этой статистике указывается, количество граждан разных стран, которые за период с 2011 по 2017 год были задержаны по обвинению или по подозрению в причастности к этой террористической организации», - пояснил Жайнаков.

В этом списке, по его словам, есть граждане Казахстана, России, Франции, Саудовской Аравии и других государств. Отвечая на вопрос по поводу задержания двух тысяч граждан, официальный представитель отметил: «Не 2 тысячи, а 1900 с лишним - это в общем, которые были задержаны по подозрению в причастности к террористической организации ДАИШ в период с 2011 по 2017 год министерством внутренних дел Турции».

Напомним, накануне стало известно о том, что двум тысячам казахстанцев запрещен въезд в Турцию.