Мир за ночь. 19-20 июля 2017 года

Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республике переизбрал действующего президента Бако Саакяна на новый срок. Трамп решил закрыть программу ЦРУ по вооружению оппозиции в Сирии. Верховный суд США временно разрешил ограничить въезд мигрантов. Стало известно, что в школьной программе России появятся материалы о возвращении Крыма. Ирак закупит у России танки Т-90.

Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики переизбрал действующего президента Бако Саакяна на новый срок, пишет «Русская служба BBC».Саакян будет находиться на посту главы республики до истечения срока полномочий действующего парламента в 2020 году, в течение переходного периода.

Кандидатуру действующего президента поддерживали три фракции - "Свободная Родина", "Демократический Арцах" и "Дашнакцутюн", которым принадлежит 28 мандатов в 33-местном парламенте, да еще один независимый кандидат. В результате конституционного референдума 20 февраля 2017 года в НКР была установлена президентская форма правления, вместо прежней полупрезидентской. В 2020 году будут проведены президентские и парламентские выборы. Президент будет избираться сроком на пять лет. После выборов президента должность премьер-министра в непризнанном Карабахе будет упразднена. Формировать и возглавлять правительство будет президент.

Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал выборы президента Нагорного Карабаха очередной политической провокацией армянской стороны. По его словам, эти выборы Баку расценивает как нарушение норм и принципов международного права.

Президент США Дональд Трамп принял решение закрыть программу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по оказанию поддержки и вооружению так называемой умеренной сирийской оппозиции, сражающейся с правительственными войсками, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post (WP). The Washington Post пишет, что это может означать фактический шаг навстречу России, которая выступает в поддержку действующего правительства Сирии.

По данным источников издания, соответствующее решение Трамп принял почти месяц назад после встречи с директором ведомства Майком Помпео и своим помощником по национальной безопасности генералом Гербертом Макмастером в Белом доме в преддверии переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Гамбурге.

Верховный суд США временно разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничить въезд мигрантов в страну, передает Коммерсант. Однако решение судьи гавайского города Гонолулу Деррика Уотсона, расширившего круг лиц, которые могут быть исключены из-под действия миграционного указа главы государства все еще в силе.

Согласно изначальной версии документа, наличие родственных связей могло быть основанием на въезд в США, однако родственниками считались только женихи и невесты. По решению суда Гонолулу, в список также были включены бабушки, дедушки, тети, дяди, племянники, двоюродные братья и сестры.

Новый миграционный указ Дональда Трампа вступил в силу 29 июня. Визы гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением и всем беженцам будут выдаваться лишь при наличии у них семейных или деловых связей в США, согласно обновленным критериям. Министерство образования и науки России готовит пилотный проект по проведению уроков современной истории России, посвященных основным направлениям государственной политики за последние три года, информируют «Известия». Российским школьникам на уроках истории расскажут о воссоединении Крымского полуострова с Россией, последовавших за этим западных санкциях и ответных мерах России.

Как пояснили «Известиям» в Министерстве образования и науки России, существующая школьная программа по истории России не охватывает значительную часть событий, произошедших за последние годы. Это не позволяет школьникам составить объективное представление об окружающей действительности.

Ведомство подготовит методические рекомендации для учителей российских школ, которые позволят дать школьникам правильную информацию.

В 2018 году число людей, не имеющих медицинской страховки в США повысится до 17 млн., к этому приведет предложенный республиканцами в Сенате Конгресса США план по отмене действующей системы медицинского страхования Affordable Care Act или Obamacare, об этом говорится в распространенном накануне докладе Бюджетного управления Конгресса, передает ТАСС.

В докладе Бюджетного управления Конгресса отмечается, что законопроект на первом этапе приведет к росту числа незастрахованных граждан до 17 млн человек. После того, как в 2020 году будет сокращена программа помощи малообеспеченным гражданам Medicaid, это число возрастет до 27 млн человек, а к 2026 году, когда федеральное правительство прекратит субсидировать американцам покупку страховки, эта цифра достигнет 32 млн американцев. Это приведет к сокращению дефицита федерального бюджета США на $473 млрд в период с 2017 по 2026 год.

Реформа системы здравоохранения, проведенная предыдущим президентом США Бараком Обамой, подразумевала введение обязательного медицинского страхования граждан, расширение федеральной программы Medicaid, а также введение штрафов для граждан за отказ от покупки медстраховки и для крупных работодателей за отказ страховать своих сотрудников. Несмотря на заверения Обамы в том, что реформа приведет к прекращению роста стоимости страховых взносов, наблюдалась диаметрально противоположная ситуация.

Главным предвыборным обещанием нынешнего президента США Дональда Трампа было "отменить и заменить" Obamacare. Он обещал избавить граждан от необходимости обязательного приобретения страховки и прекратить рост страховых взносов и нестрахуемого минимума.