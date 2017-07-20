Только две категории госслужащих будут получать бонусы

Систему оплаты труда государственных служащих планируют разделить на четыре категории, а бонусы выплачивать – только по двум, заявила в четверг в ходе брифинга в правительстве заместитель председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова. По ее словам, апробацию проведут в следующем году в трех госорганах.

Как напомнила Шаимова, новая система оплаты труда госслужащих, которая внедряется в Казахстане будет состоять из двух основных частей: постоянная и переменная. Постоянная подразумевает распределение должностей на основе факторно-бальной шкалы. То есть уровень занятия должности будет зависеть от того, какой вклад вносится в достижение стратегических целей госоргана.

«Если на сегодня оплата труда зависит от стажа работы и категории занимаемой должности, то новая система позволит дифференцировать как раз-таки размер заработка от того, насколько работает госслужащий и его вносимый вклад», - пояснила она.

Говоря о переменной части, то здесь, отметила Шаимова, речь идет о внедрении бонусов. Система назначения бонусов будет зависеть от оценки деятельности госслужащего, которая будет проводиться ежеквартально. Конечный итог – годовая оценка деятельности госслужащих, которая будет влиять на их результативность и решения вопроса о начислении бонусов.

«Планируется, что будет разграничение на четыре категории: «превосходные», «эффективные», «удовлетворительные» и «неэффективные». Мы планируем, что бонусы будут получать «превосходные» и «эффективные» работники. Но эта система находится на стадии обсуждения, апробация будет проходить в следующем году на примере трех госорганов. Все три определены по принципу: один госорган – подотчетный главе государству, в пилотном режиме - наше агентство, второй – госорган подотчетный правительству, на сегодня принято решение, что это будет министерство юстиции, третий – местный исполнительный орган – предварительно – это акимат Алматинской области», - рассказала заместитель председателя агентства.

По предварительным расчетам, сообщила Шаимова, заработная плата повысится порядка на 50%. Однако, «это только предварительные расчеты», - подчеркнула она.