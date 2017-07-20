Казахстан может стать крупным региональным поставщиком возобновляемой энергии – вице-министр нацэкономики

Потенциал Казахстана по развитию альтернативных источников энергетики составляет 920 миллиардов киловатт часов в год ветроэнергетики и 2,5 млрд киловатт часов в год солнечной энергии. Поэтому страна в будущем может стать крупным региональным поставщиком энергии, получаемой при помощи ВИЭ, заявил в четверг в ходе форума «Энергия будущего», проходящем в рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 вице-министр национальной экономики Ернар Бакенов. При этом, по его словам, страна не будет отказываться от традиционных источников энергии, так как для республики приемлемы «смешанные формы энергопроизводства».

«Казахстан уделяет большое внимание развитию и модернизации энергетического комплекса, который основан на экономической эффективности и экологической безопасности. Выработка электричества из возобновляемых источников энергии – это тот актуальный тренд, который в Казахстане будет укрепляться и в последующем», - подчеркнул Бакенов.

По его словам, на сегодняшний день в Казахстане действует 50 предприятий, использующих ВИЭ, с суммарной мощностью почти 300 мегаватт.

«У Казахстана имеется огромный потенциал для развития сферы ВИЭ: ветроэнергетика оценивается в 920 млрд киловатт часов в год, потенциал солнечной энергии достигает 2,5 млрд киловатт часов в год. При этом, на наш взгляд, в условиях доминирования доли традиционных источников энергии, для Казахстана наиболее приемлемы смешанные формы энергопроизводства, которые подразумевают выработку энергии из традиционных источников с параллельным развитием и возобновляемой энергетики», - отметил он.

Кроме того, заверил вице-министр, особое внимание власти уделяют устойчивому развитию окружающей среды.

«За счет реализации экологически эффективных природоохранных мероприятий, наблюдается снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 26% за последние 10 лет. В этом плане, развивая атомную и альтернативную энергетику, Казахстан в перспективе может не только обеспечить энергией свои внутренние потребности, но, в будущем, стать крупным региональным поставщиком», - заключил Бакенов.