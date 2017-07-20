Президент Кыргызстана: «Постепенный переход на латиницу не объединяет, а отдаляет народы»

Постепенный переход на латиницу не объединяет, а наоборот отдаляет народы, об этом в четверг заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на международном форуме «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи» в Бишкеке, сообщает киргизское информационное агентство АКИpress.

«И постепенный переход на латиницу не объединяет, а наоборот отдаляет наши народы. И фактически этот переход под влиянием идей пантюркизма продолжает метод «разделяй и властвуй», который использовался против наших народов, и в Российской Империи, и в СССР», - сказал президент Атамбаев.

«Каждый раз объяснению сменить алфавит дается новое объяснение. Вот, например, такая причина: латиница является алфавитом всех развитых стран, переход на латиницу поможет развитию экономики страны. Но разве помешало Японии и Корее то, что там используют иероглифы? Разве мешают иероглифы развиваться экономике Китая? И в то же время разве латинский алфавит, принятый в ряде стран Африки, помог им преодолеть бедность?», - также заявил Алмазбек Атамбаев в своей речи на международном форуме.

«Почему же в нереальных мечтах создать единый язык мы забываем о наших братьях, живущих в Российской Федерации? Забываем о татарах, башкирах, алтайцах, хакасах и многих других? Ведь они будут и дальше использовать кириллицу. И с ними мы могли бы вместе возродить наш праязык, взаимно обогатить наши языки древними словами, которые сохранились у одних народов и уже забыты у других», - отметил Атамбаев.