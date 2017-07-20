В Москве простились с актером Владимиром Толоконниковым

В Москве в четверг в Центральном Доме кино прошла церемония прощания с известным актером Владимиром Толоконниковым, который скончался в минувшее воскресенье.

Проститься с заслуженным артистом Казахской ССР пришли его коллеги, друзья. Соболезнования принимали сыновья актера – Иннокентий и Родион, сообщила пресс-служба посольства Казахстана в России.

«Он узнаваем, почитаем и любим не только в Казахстане, но и в России. Россияне его больше знают благодаря кинематографу, в Казахстане же его ценят за сценический талант. Я думаю, что его уход это обрыв одной нити, которая связывает наши страны, наши народы, но хочу выразить убеждение, что благодаря его творчеству возникло, родилось огромное множество нитей, связей, родственных уз между Россией и Казахстаном», – выступая на панихиде сказал советник-посланник посольства Казахстана в Российской Федерации Ерлан Байжанов.

Толоконников скончался в Москве в возрасте 74 лет. Похоронили актера на Троекуровском кладбище.

Памятное прощание для поклонников актёра в Казахстане состоялось 17 июля в Алматы с 11.00 утра в Театре имени Лермонтова, где актер раотал долгие годы.

Широкую известность артисту принесла роль Полиграфа Шарикова в фильме «Собачье сердце», за которую он был награжден государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых. Всего актер сыграл в более чем 60 фильмах и сериалах.