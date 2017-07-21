Назарбаев находится в краткосрочном отпуске

Сроки отпуска не сообщаются
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в краткосрочный отпуск, сообщает Акорда.
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