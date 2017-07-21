Назарбаев находится в краткосрочном отпуске

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в краткосрочный отпуск, сообщает Акорда.

«Глава государства находится в краткосрочном отпуске», - написала пресс-служба президента. Сроки отпуска Нурсултана Назарбаева не сообщаются.

В последний раз президент брал краткосрочный отпуск в январе.