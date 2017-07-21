В 85% запросов основанием для удаления информации названа «национальная безопасность»
Россия лидирует в рейтинге по числу запросов на удаление контента из Google
Фото Жанары Каримовой

Россия лидирует в рейтинге Transparency Report, в котором Google анализирует количество запросов на удаление данных. По итогам 2016 года российские власти 13,2 тыс. раз попросили удалить информацию из поисковой системы, пишет Коммерсант.

Google одобрила 74% заявок, после чего удалила упоминаемые ресурсы или ограничила к ним доступ. На запросы из России приходится более половины от общего числа запросов по всему миру (22,5 тыс).

В 85% запросов основанием для удаления информации названа «национальная безопасность». В 5% просят ограничить доступ к информации, «критикующей представителей власти». 2% запросов связаны с пропагандой суицида и другими нарушениями законодательства.

В рейтинге Transparency Report, который ранее был опубликован компанией Twitter, Россия заняла третье место после Франции и Турции. По итогам второй половины 2016 года компания получила 522 запроса на удаление информации от российских властей и общественных организаций.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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