Правительство упросит процедуры для внедрения проектов ГЧП

Министерство национальной экономики разработало концепцию проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения и государственно-частного партнерства», который направлен на решение трех моментов – упрощение процедур для внедрения проектов государственно-частного партнерства, снижение налогов для сельхозтоваропроизводителей, а также уменьшение по ставке пени и платежам. Концепция одобрена в пятницу в ходе заседания межведомственной комиссии в министерстве юстиции.

Как сообщил журналистам вице-министр национальной экономики Руслан Даленов, первый блок законопроекта предусматривает упрощение процедур ГЧП,

«Сегодня процедуры ГЧП длительные. Они больше подходят для крупных проектов. Для небольших проектов этого не надо. Сегодня детские сады, поликлиники, небольшие спортивные комплексы, проекты в сфере сельского хозяйства - они должны проводиться с небольшими усилиями за очень короткое время. Поэтому предлагается в отраслевом законе установить особенность, что в отраслевых госпрограммах могут устанавливаться прямые особенности к процедурам», - рассказал он.

Он объяснил, сегодня, чтобы по классической схеме идти по процедурам ГЧП, необходимо пройти экспертизы, сделать концепцию, конкурсную документацию, а также провести переговоры. Затем нужно заключить проект договора, а после этого заново пройти все экспертизы. Всего пять этапов.

«По новой схеме предлагается, чтобы проекты заранее были определены: их стоимость, сумма поддержки государства. Вывешивается объявление, и бизнес приходит, видит объявление и участвует в конкурсе, кто победил, тому достается готовый типовой проект без всяких концепций и экспертиз», - добавил Даленов.

Следующий блок поправок касается налогообложения сельского хозяйства и затрагивает вопросы, улучшающие положение аграриев.

«Если обороты небольшие, то крестьянину не нужно становиться на учет по НДС, - привел пример вице-министр. - Сегодня действует такая норма, если обороты вдруг стали большие, нужно стать плательщиком НДС. Эту норму мы отменяем. Также крестьянину можно осуществлять иные виды деятельности. Сегодня, если вдруг крестьянин начинает сдавать на металлолом свой старый комбайн или расчищать от снега, оказывать услугу, то он должен уходить от льготного налогового режима - эту норму мы убираем. Кроме того, еще убираем норму о том, что аффилированные лица не могут применять льготный налоговый режим - мы эту норму убираем».

Кроме того, право применять льготный налоговый режим правительство разрешит кооперативам, которые заготавливают продукцию для сбыта. «Эти поправки приведут к увеличению инвестиций в сельское хозяйство и занятости», - уверен Даленов.

Последний блок поправок касается ставки пени.

«До 1 апреля ставка пени составляла чуть менее 14%. Сегодня она составляет, выросла до 27%. Поправкой предлагается вернуть ставку пени к прежнему значению - порядка 13-14%», - заключил вице-министр.