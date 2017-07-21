Бузулукское водохранилище поможет предотвращать паводки, рассчитывают в правительстве
В 30 километрах от Астаны построят водохранилище
Фото Жанары Каримовой

В 30 километрах от Астаны будет построено Бузулукское водохранилище, заявил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в ходе обсуждения проблемы половодий с региональными чиновниками в акимате Северо-Казахстанской области, пишет Sputnik Казахстан.

«Да, это поручение президента, за Астаной, в 30 километрах, будет построено огромное водохранилище, где вода будет собираться», — заявил Сагинтаев.

«Бузулукское водохранилище сможет сглаживать пик паводка, принимая до 1,5 миллиардов кубометров воды», — сообщил в свою очередь председатель комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства Ислам Абишев.

Несколько лет назад вопрос строительства Бузулукского водохранилища рассматривался в правительстве, однако к практической реализации проекта не перешли, напоминает агентство.

Ежегодно север и центр Казахстана страдают от весенних паводков. В этом году мощный паводок разрушил сотни домов в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

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