Он будет принимать рейсы из Астаны и Талдыкоргана
В городе Ушарал открылся аэропорт
Фото пресс-службы акима Алматинской области

В пятницу аэропорт города Ушарал Алматинской области принял первый авиарейс из Астаны. О планах развития туризма в регионе рассказал аким Алматинской области Амандык Баталов, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

«Сегодня особо важное историческое событие для нас. Развитие туризма на побережье Алаколь - одно из значимых поручений главы государства, данное во время визита в Алматинскую область. В связи с этим в области развивается туристическая инфраструктура, строятся новые туристические объекты. В результате на озеро приезжают не только жители нашей республики и стран СНГ, но и дальнего зарубежья. У Алаколя огромный туристский потенциал. И открытие нового аэропорта даст мощный толчок для дальнейшего развития не только туристской отрасли, но и региона в целом», - заявил аким области Амандык Баталов.

На строительство аэропорта было выделено и освоено более 1 млрд. тенге. Строительные работы проводила подрядная организация ТОО «ASD Group».

Кроме того в пятницу авиакомпания «Жетысу» начала осуществлять воздушные рейсы «Астана-Ушарал-Астана». Рейс будет летать четыре раза в неделю, а «Талдыкорган – Ушарал – Талдыкорган» – три раза в неделю.

На субсидирование вышеуказанных рейсов из республиканского и областного бюджета было выделено 177,2 млн.тенге. Стоимость билета до Ушарала из Астаны 16 тысяч тенге, а из Талдыкоргана – 8 тысяч тенге.

По данным пресс-службы акима области, в 2016 году на Алаколе отдохнуло свыше 452 тыс. человек. В текущем году планируется посещение более 500 тысяч туристов.

Между тем, по данным департамента индустрии туризма Минкультспорта, в прошлом году Алаколь посетило 96,2 тыс. туристов.

Население Ушарала, центра Алакольского района, составляет около 18 тыс. человек.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

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