Внутренний туризм Казахстана: все еще дорого и сердито

Летом, в сезон отпусков, найти туроператора, чтобы улететь заграницу не составляет труда. Иначе обстоят дела с внутренними направлениями по Казахстану и это вполне объяснимо – невысокий спрос соотечественников на туры по стране, популярность поездок «дикарем» и отсутствие инфраструктуры осложняют и без того уязвимое положение внутреннего туризма в Казахстане. Между тем правительство Казахстана рассматривает туризм как «основной драйвер диверсификации экономики».

Уход национальной валюты в свободное плавание в августе 2015 года отдалил многие казахстанские семьи от возможности ездить в отпуск за рубеж. Это событие могло стать сильным толчком для развития потенциала внутреннего туризма, однако спустя два года эксперты по-прежнему называют туры по Казахстану неприбыльным делом. Основной причиной подобного положения дел эксперты считают скептицизм казахстанцев в отношении отечественных санаториев и баз отдыха. Людей трудно упрекнуть в недостаточном патриотизме – зоны отдыха зачастую не могут предложить постояльцам комфортных условий, а, если и могут, то такой отечественный отдых обходится не дешевле полноценного тура в Турцию:

«Первая большая проблема – скептицизм нашего туриста, потому что мы всегда считаем, что все заграничное – хорошо, все наше – плохо. Сейчас люди меняют свое отношение, за последние два года число тех, кто предпочитает провести отпуск в Казахстане, выросло. Но опять же, проблема Алаколя и Балхаша, к примеру, в дорогах. Если бы у нас на тот же Алаколь была хорошая дорога, то наши граждане меньше бы выезжали на Иссык-Куль. Это инфраструктурные проблемы, куда входит и базы отдыха, и несоответствующий сервис, и дороги. Сейчас мы только на этапе понимания друг друга и начала совместной работы. По-прежнему есть страхи, что кто-то кому-то конкурент. На самом деле, если мы будем работать сообща, то мы сможем усилить себя, а туристов хватит всем, – объясняет эксперт по туризму национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Эльнара Етимова.

Фото Владимира Третьякова

Другой проблемой, тормозящей развитие туризма, как въездного, так и внутреннего, она считает отсутствие полноценного предложения, которое включало бы в себя не просто пляжи, озера или национальные парки:

«Туризм – это не только турфирмы, отели и базы отдыха. Это еще и общепит, и транспорт, и сотовая связь. Самая большая проблема – создание турпродукта. Не у каждой компании он есть. Те же рестораторы не всегда понимают, что они – это составляющая часть турпродукта. Очень важно угадать со вкусом. Например, наша кухня очень жирная, «тяжелая» и для иностранных гостей переварить наши блюда тяжело. Нужно понимать, что необходимо разнообразие. Мы многие не знаем свою страну, не будем лукавить. Мы не знаем свой район, регион, область. Если мы будем развивать региональный туризм – разрабатывать легенды, памятники, исторические места и другие объекты, тогда он будет работать, ведь основная целевая аудитория внутреннего туризма – регионы», – считает Етимова.

С тем, что туристическим объектам в стране катастрофически не хватает соответствующей международным стандартам туристической инфраструктуры, согласны и в комитете индустрии туризма министерства культуры и спорта. Также среди проблем здесь называют «сезонность спроса и низкую вовлеченность местного населения в бизнес процессы отрасли».

Вместе тем статистика показывает, что внутренних туристов с каждым годом становится все больше: в 2016 году туристические объекты посетили 9,7 млн внутренних туристов; этот показатель выше результатов предыдущих 2015 и 2014 годов на 16,8% и 38,6% соответственно. Наибольшей популярностью в 2016 году пользовались курортные зоны Алматы (236,6 тыс. посетителей), Щучинско-Боровская курортная зона (127,3 тыс. посетителей) и озеро Алаколь (96,2 тысяч посетителей). К популярным местам можно также отнести национальные природные парки Иле-Алатау, Баянаул и Кокшетау; побережье Балхаша и религиозные памятники в Южном Казахстане и Мангистау.

В летнее время казахстанцы, как жители страны, не имеющей выхода к морю, стараются выезжать к озерам. Например, Алаколь, как сообщила менеджер по внутреннему туризму Анэля Ломтева из агентства Silk Road Kazakhstan, является самым популярным летним направлением в агентстве:

«Самое популярное направление на сегодня в нашем туристическом агентстве – Алаколь. Внутренний туризм в Казахстане в основном ориентирован на летний отдых, весной и осенью в основном приезжают иностранцы. Туры выходного дня тоже популярны среди казахстанцев, это экологический туризм. Чаще всего наши клиенты выбирают добираться до Алаколя на поезде, потому что на автобусе по "убитой" дороге не все захотят добираться», – говорит девушка.

С ней согласна и руководитель отдела по туризму «Отрар Тревел» Газиза Казгулова:

«Продавать внутренний туризм намного сложнее, чем выездной. Нет инфраструктуры, к которой привыкли наши потребители. Если она есть и соответствует, то цена соответствующая – очень высокая. Мы часто сталкиваемся с тем, что когда клиент сравнивает цены в санаторий или базы отдыха в Казахстане (например, Боровое или Алаколь) со стоимостью отдыха за рубежом, то, не считая транспортных затрат, выходит намного дороже, нежели отдых «все включено» в Турции вместе с перелетом. Сейчас, в самый разгар сезона, нет мест на поезда до Алаколя – все выкуплено вплоть до августа. Почему бы не увеличить количество поездов, если есть спрос? Не каждый сможет поехать туда на автобусе, для этого нужно хорошее здоровье. В этом году появились большие автобусы со спальными местами, билеты на них стоят 14 тысяч тенге с человека в одну сторону. Не каждый себе позволит только на дорогу потратить 28 тысяч тенге» , – поясняет Казгулова.

Эксперт признается, что для импульса внутреннему туризму страны не хватает государственной поддержки, в частности, ее не хватает игрокам рынка – туристическим агентствам:

«Нас часто вызывают в управление туризма, государство требует отчетности, но никто не задается вопросом, как мы это продаем. Должны снизиться стоимость транспортных затрат, налогообложение на игроков рынка. Нас зажимают со всех сторон. Если будет немного больше дыхания для турагентств, то я думаю, будет и развитие. Сейчас наша ассоциация (Казахстанская туристская ассоциация – V) борется. Кстати, граждане Кыргызстана могут находиться на территории Казахстана 48 часов и завозить сюда туристов. Стоимость услуг кыргызского гида – $30, ему этого достаточно, а нашего англоговорящего гида – $100, естественно, себестоимость их турпакета ниже, чем у нас в Казахстане и киргизские компании привозят многих туристов на территорию Казахстана», – говорит она.

Увеличить поток внутренних туристов в правительстве намерены с помощью проекта «Сакральная география Казахстана», в Национальном музее по этому случаю уже создан центр развития краеведения «Сакральный Казахстан». Рабочие группы в регионах из 10-15 человек «во главе с заместителем акима области или руководителем областного управления культуры», формируют предварительный список, так называемых, сакральных объектов. На сегодня разработан опять же предварительный каталог, в который по всему Казахстану вошли более 100 макросакральных и более 400 микросакральных объектов, среди которых памятники истории, архитектуры и религиозной культуры. Также для развития принята Концепция развития туристической отрасли до 2020 года, принятая в 2014 году. Она охватывает как въездной, так и внутренний туризм. В концепции в частности выделяется развитие экотуризма, в него входят, как туры выходного дня в национальные природные парки, так и многодневные пешие туры. Этот вид туризма в первую очередь отличается тем, что при должном развитии он не ограничивается ни сезонностью, ни регионом.

Эксперты сходятся во мнении, что для внутреннего и въездного туризма необходимо создавать центры притяжения. В этом году таким местом стала Астана, благодаря разрекламированной за много лет выставки EXPO 2017. Однако больших надежд на это событие туристические компании, сотрудничающие с нацкомпанией, не возлагают, поскольку посещение выставки гостями из других регионов носит разовый ознакомительный характер.

21 июля интернет-журнал Vласть проведет в Алматы конференцию «Тренды. Внутренний туризм в Казахстане». Участники попытаются ответить на вопросы о том, вырос ли спрос на внутренние туристические направления среди казахстанцев, как развивается инфраструктура в туристической отрасли, какие существуют государственные программы для развития туристической сферы.