Hubble запечатлел вращающийся вокруг Марса Фобос

На сегодняшний день вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы – Фобос и Деймос диаметром в 22 и 12 километров соответственно. Многие ученые считают, что обе этих луны являются не планетами, а астероидами, захваченными притяжением Марса в далеком прошлом.

NASA пришли к выводу, что гравитация Марса разрушает ближайший спутник Фобос. По данным ученых, спутник сближается с Марсом и будет разрушен и превращен в гигантское кольцо пыли через 20-40 миллионов лет, а Деймос, наоборот, удаляется от него и в далеком будущем он «сбежит» от красной планеты. Ранее астрономы предположили, что в прошлом Марс мог обладать тремя лунами, одна из которых уже упала на его поверхность.

Фотографии, которые «Хаббл» получал на протяжении 20 минут, ученые использовали для того, чтобы подготовить видео пролета Фобоса вокруг Марса. Они не имеют серьезной научной ценности, но они позволяют нам увидеть то, как луна далекой от Земли планеты вращается вокруг своей «большой сестры».