Президент Казахстана верит в укрепление дружественных отношений стран
Назарбаев поздравил президента Индии с переизбранием
Фото Тамары Вааль

В пятницу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму с поздравлениями Раму Натху Ковинду в связи с избранием на пост президента Индии, сообщает Акорда.

Глава государства направил письмо, в котором поздравил вновь избранного президента Индии от имени всего народа Казахстана и от себя лично.

«Я верю, мы вместе приложим все усилия для укрепления дружественных отношений и тесного сотрудничества во благо процветания наших народов. Желаю Вам здоровья и успехов на ответственной службе, а дружественному народу Индии мира и благополучия», - говорится в телеграмме.

В среду кандидат от правящей коалиции Индии Рам Натх Ковинд одержал уверенную победу на выборах президента страны, получив абсолютное большинство голосов. Ковинд представляет общину далитов — касты неприкасаемых в Индии. Он стал втором президентом Индии из этой касты после Кочерила Рамана Нараянана, который занимал пост президента в 1997-2002 годах.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

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