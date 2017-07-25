Объявлен кастинг для съёмок второго сезона «Казахского ханства»

В киностудии «Казахфильм» объявили кастинг актеров для второго сезона «Казахское ханство», сообщили в пресс-службе «Казахфильма».

«Киностудия «Казахфильм» объявляет кастинг актёров для исторического сериала «Казахское ханство» (второй сезон), который будет реализован киностудией «Казахфильм» имени Ш.Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК. Режиссер – Рустем Абдрашов («Остров возрождения», «Подарок Сталину», «Небо моего детства», «Огненная река» и «Железная гора», «Разрывая замкнутый круг», «Казахское Ханство. Алмазный меч»)», - говорится в сообщении.

На кастинг приглашаются: дети от 3 до 10 лет, мужчины и женщины от 18 до 80 лет, любой национальности, особые требования к женщинам – без татуажа и наращенных ресниц.

«На кастинг приходите также без макияжа», - говорится в сообщении.

Кастинг будет проводиться с 24 июля по 10 сентября в Алматы, по адресу: пр. Аль-Фараби, 176, киностудия «Казахфильм», здание ПЛК, 2-й этаж, каб. 255.

Сериал, премьера которого состоялась в 2017 году, рассказывает об образовании казахской государственности в 1465 году, правлениях Жанибека и Керея, их сыновей Касыма и Бурундука.

