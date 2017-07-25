Их подозревают в кражах, грабежах, мошенничестве и угонах автомобилей
В Шымкенте задержали 9 преступных групп
Иллюстрация Жанары Каримовой

В Шымкенте, в период с 7 по 13 июля, задержали 9 преступных групп. Задержанных в основном подозревают в кражами, грабежах, мошенничестве и хищениях автотранспорта, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел (ДВД) Южно-Казахстанской области.

«С 7 по 13 июля 2017 года на территории города проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный город». В ходе которой было задержано 9 преступных групп и раскрыто 73 преступлений. В том числе преступления связанные с кражами чужого имущества такие как квартирные кражи, грабежи, мошенничество, хищений автотранспорта и запасных частей автотранспорта.Задержаны преступные группы с возглавляемыми лидерами жителей г. Тараз, Кызылорда, Шымкент 1983, 1979, 1982 , 1991 г. р., совершавшие квартирные кражи. В ходе досудебного расследования установлено причастности к 46 квартирным кражам на территории города», - говорится в сообщении.

Против подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям 188 УК РК «Кража», 190 УК РК «Мошенничество» и 191 УК РК «Грабеж». В настоящее время проводятся досудебные расследования.

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