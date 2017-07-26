«Эйр Астана» уволила пилота, не прошедшего тест на алкоголь в Амстердаме

24 июля после проведения внутреннего расследования авиакомпания «Эйр Астана» расторгла трудовой договор со вторым пилотом Султаном Нурмаганбетовым, не прошедшем тест на алкоголь авиационной полиции в амстердамском аэропорту Скипхол 20 июля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Сразу после получения результатов теста на содержание алкоголя в крови, второй пилот был отстранен от полетов и направлен в Алматы. Авиакомпания отменила рейсы KC 904 и KC 890 из Амстердама в Атырау и из Атырау в Алматы 20 июля.

«В авиакомпании «Эйр Астана» нулевая терпимость к употреблению алкоголя и наркотических средств летным составом. Проводятся тесты на употребление алкоголя и наркотических средств. Безопасность является нашим основным приоритетом, поэтому в авиакомпании существует культура безопасности, целью которой является информирование вышестоящего руководства и соответствующих служб обо всех рисках в целях предотвращения авиационных происшествий», – сказал директор по производству полетов авиакомпании «Эйр Астана» Игорь Сегедин.

После отмены рейса в столицу Нидерландов, пассажиры были размещены в гостинице до вылета рейса.