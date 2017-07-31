Больше всего неаккредитованных медорганизаций в Жамбылской области - четыре
12 медорганизаций Казахстана не прошли аккредитацию
Фото Жанары Каримовой

В Казахстане в первом полугодии не прошли аккредитацию 12 медицинских организаций, сообщила пресс-служба республиканского центра развития здравоохранения министерства здравоохранения, пишет Казинформ.

Не прошли аккредитацию по одной медорганизации в Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Южно-Казахстанской областях и в Астане, две в Алматы и четыре в Жамбылской области.

В первом полугодии заявку на прохождение аккредитации подали 65 медицинских организаций, из них успешно прошли внешнюю комплексную оценку на соответствие национальным стандартам 46 государственных и 7 частных.

Аккредитация подтверждает соответствие медицинской организации установленным стандартам качества, а также реализует право пациента на получение надлежащего качества медицинских услуг и безопасности пациента.

Во втором полугодии 2017 года планируется проведение аккредитации еще 115 медицинских организаций.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Гульнара Каримова взята под стражу
Новости
Найдены пропавшие ранее в Египте казахстанские студенты
Новости
Новый круглогодичный курорт появится в Акмолинской области
Новости
Министр информации и коммуникаций: после случая с Кейджем чапан буду дарить каждому гостю
Новости
В Алматинской области потерпел крушение самолет ЯК-12
Новости
В Шымкенте задержали 9 преступных групп