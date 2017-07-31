12 медорганизаций Казахстана не прошли аккредитацию

В Казахстане в первом полугодии не прошли аккредитацию 12
медицинских организаций, сообщила пресс-служба республиканского центра развития
здравоохранения министерства здравоохранения,
пишет Казинформ.
Не прошли аккредитацию по одной медорганизации в Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Южно-Казахстанской областях и в Астане, две в Алматы и четыре в Жамбылской области.
В первом полугодии заявку на прохождение аккредитации подали 65 медицинских организаций, из них успешно прошли внешнюю комплексную оценку на соответствие национальным стандартам 46 государственных и 7 частных.
Аккредитация подтверждает соответствие медицинской организации установленным стандартам качества, а также реализует право пациента на получение надлежащего качества медицинских услуг и безопасности пациента.
Во втором полугодии 2017 года планируется проведение аккредитации еще 115 медицинских организаций.
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