Суд состоялся в Алматы
Суд приговорил к шести годам колонии намеревавшегося выехать на войну в Сирию казахстанца
ФОТО Айсулу Тойшибековой

В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрели уголовное дело в отношении приверженца радикального религиозного течения салафизм, «стремящегося выехать через Республику Кыргызстан и Турецкую Республику в Сирийскую Арабскую Республику для участия в вооруженном джихаде в террористической организации «Джабхат ан-нусра», сообщается на сайте алматинского городского суда.

«Приговором суда М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 24 ч. 1, 257 ч. 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», - говорится в сообщении.

Постановлением апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда от 1 августа 2017 года приговор Алмалинского районного суда оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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