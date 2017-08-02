Суд приговорил к шести годам колонии намеревавшегося выехать на войну в Сирию казахстанца

Суд состоялся в Алматы
В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрели уголовное дело в отношении приверженца радикального религиозного течения салафизм, «стремящегося выехать через Республику Кыргызстан и Турецкую Республику в Сирийскую Арабскую Республику для участия в вооруженном джихаде в террористической организации «Джабхат ан-нусра», сообщается на сайте алматинского городского суда.
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