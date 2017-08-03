В Караганде планируют внедрить технологию «Умный город»

Глава региона Ерлан Кошанов, посетив корпоративный павильон компании Siemens, распорядился направить карагандинских специалистов перенимать опыт инженеров немецкой компании.

«Внедрение технологии «Умный город» необходимо. Это позволит сэкономить бюджетные средства и человеческий труд. Нужно понимать, что эта технология очень обширна и охватывает почти все сферы жизни города: и медицину, и безопасность, и сферы ЖКХ. В здравоохранении мы уже начали внедрять эту технологию - к примеру, в электронных историях болезни. Сейчас же, я думаю, стоит начать с безопасности. В планах установка по городу видеокамер, записи с которых будет отслеживать и фильтровать специальная программа, а не люди. Это позволит быстрее и эффективнее находить и использовать нужные фрагменты», – сообщил заместитель акима области по инвестициям в малый и средний бизнес Алмас Айдаров.

Сроки возможного внедрения технологии не уточняются.

В Казахстане технология "Умный город" в настоящее время внедряется в Астане и Алматы.