Также все игровые автоматы будут запрещены в городах
В Казахстане введут уголовную ответственность за незаконную организацию лотерей
Фото http://gh.net.ua/

Министерство культуры и спорта намерено ввести уголовную ответственность за незаконную организацию лотерейной деятельности в Казахстане. Соответствующую концепцию законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам игорного бизнеса», одобрили в пятницу на заседании межведомственной комиссии в министерстве юстиции.

«В уголовный кодекс предлагается введение ответственности за незаконную организацию лотерейной деятельности. С первого ноября 2016 года введен запрет на осуществление лотерейной деятельности иным лицом, не являющимся оператором лотереи. В настоящее время оператор лотереи определен, однако некоторые недобросовестные предпринимателями данная деятельность до настоящего времени не прекращена. В местах массового скопления населения по-прежнему размещаются лотерейные терминалы. Они фактически являются игровым автоматом, поскольку имеют схожий с азартными играми алгоритм. Однако на практике соответствующая экспертиза, проводимая органами, не подтверждают их схожесть с игровыми автоматами, что в итоге позволяет недобросовестным лицам уклоняться от ответственности», - рассказал в ходе межведомственной комиссии ответственный секретарь министерства культуры и спорта Куатжан Уалиев.

Позже в ходе пресс-конференции он уточнил, что пока конкретные сроки ответственности не определены, это будет решено позже при обсуждении с генеральной прокуратурой другими уполномоченными органами.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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