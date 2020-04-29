Рекламировать лотерею в Казахстане разрешат только специальному оператору

За незаконное проведение лотереи впервые будут штрафовать
Тамара Вааль, Vласть
Рекламировать проведение лотереи в Казахстане можно будет только оператору лотереи, а также распространителям, у которых есть официальный договор с оператором. Такую норму содержит проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лотерей и лотерейной деятельности», который в среду в ходе пленарного заседания во втором чтении одобрил мажилис.
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