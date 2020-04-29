Рекламировать лотерею в Казахстане разрешат только специальному оператору

Рекламировать проведение лотереи в Казахстане можно будет только оператору лотереи, а также распространителям, у которых есть официальный договор с оператором. Такую норму содержит проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лотерей и лотерейной деятельности», который в среду в ходе пленарного заседания во втором чтении одобрил мажилис.

«Законопроектом вносятся изменения и дополнения в один кодекс и два закона. В ходе подготовки ко второму чтению депутатами внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на введение ответственности в виде штрафов при первом адмправонарушении за ведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи», - рассказала депутат Алия Сапарова.

Кроме того, депутаты внесли поправки в закон «О рекламе».

«Устанавливается запрет рекламы лотереи, за исключением рекламы, размещаемой оператором лотереи и распространителями лотереи в рамках договора с оператором лотереи», - уточнила она.

Ранее министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова сообщала, что законопроектом устанавливается административная ответственность за незаконное проведение лотереи, а также устанавливается запрет на использование в рекламе слова «лотерея» для всех, кроме операторов лотереи.

«Цель введения нормы – пресечь рекламу незаконной лотереи, которая имеет место на сегодняшний день», - отмечала министр.

Также документом вводится механизм эффективного и оперативного государственного регулирования лотерейной деятельности через наделение министерства культуры и спорта компетенцией по утверждению правил проведения лотереи, утверждению требований, предъявляемых к способам проведения лотереи.