Спасатели эвакуировали пострадавшего альпиниста из урочища Мынжылки

Спасатели Республиканского аварийно-спасательного отряда и медицинские работники Центра медицины катастроф комитета по чрезвычайным ситуациям эвакуировали из урочища Мынжылки попавшего под камнепад альпиниста, сообщает официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Вечером 9 августа по телефону родственница одного из альпинистов сообщила оперативному дежурному «112» ДЧС Алматы о том, что на перевале Иглы Туюксу на высоте 4200 метров над уровнем моря в результате камнепада турист Евгений Ртищев получил травму и не может самостоятельно спуститься.

При помощи альпинистского снаряжения спасатели добрались до пострадавшего, получившего открытый перелом бедра левой ноги и оказали ему первую медицинскую помощь. После спасательной операции пострадавший был доставлен в Городскую клиническую больницу № 7 города Алматы.

В настоящее момент состояние больного удовлетворительное, средней тяжести.

Вместе с Ртищевым эвакуирована и его группа в составе 5 человек.