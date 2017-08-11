Проект с использованием альтернативного топлива представят казахстанские разработчики на ЭКСПО

Через 15-20 лет одним из главных альтернативных видов топлива станет метанол, однако Казахстан может использовать его уже сегодня, используя разработки казахстанских ученых, заявил в пятницу в рамках форума «Энергия будущего» председатель правления ТОО «Объединенная химическая компания» Женис Осербай.

«Когда мы говорим об использовании метанола в качестве альтернативного топлива, мы можем отметить: если мы сравним метанол со стандартными видами топлива, такими как нефть или уголь, то нужно отметить, что уровень выбросов на 1,5 раза ниже по сравнению со стандартными видами топлива. Если поговорим о метаноле в целом, то мы увидим, что в ближайшие 15-20 лет повышение использования метанола сыграет большую роль», - уверен Осербай.

При этом, признал он, параллельно будут использоваться и другие химикаты, однако именно метанол станет альтернативным топливом.

«Это то топливо, которое является новым трендом, новой тенденцией, которую можно использовать для различных электростанций, можно использовать как топливо для кораблей, для дорожного транспорта. И мы планируем, в частности, в рамках ЭКСПО привести одну из наших промо-машин, которая функционирует на метаноле. Мы планируем это сделать в конце августа. И четвертого сентября мы презентуем эту машину», - пообещал глава компании.

По его заверениям, такую технологию можно уже сегодня использовать в Казахстане, так как для этого не требуется глобальных изменений и больших инвестиций.

«Сейчас мы проводим ТЭО нашего проекта, и считаем, что в ближайшие 3-4 года мы запустим наш стартап. И данный проект предоставит Казахстану альтернативу, которая будет использовать топливо с низким содержанием выбросов», - заверил Осербай.

Метанол достаточно давно рассматривается качественной альтернативой ископаемому топливу. Один из активных сторонников этой идеи был лауреат нобелевской премии по химии Джордж Олах, в 2005 году опубликовавший книгу «За пределами нефти и газа: метаноловая экономия». В ней учёный объясняет, что метанол является более ёмким энергоносителем в сравнении с водородом, что делает его куда более эффективным экономическим ресурсом, чем биотопливо. Более того, для его производства может быть использован главный источник глобального потепления - углекислый газ. При этом расходы на создание необходимой для него инфраструктуры могут быть весьма низкими из-за его адаптабельности к бензиновому оборудованию. Однако метанол нередко критикуют за высокие энергозатраты при синтезе и некоторую неэкологичность производственного процесса.