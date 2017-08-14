Более 60 барьеров существует на рынке свободной торговли ЕАЭС – Сагинтаев

На территории Евразийского экономического союза по-прежнему существует ряд проблем для создания зоны свободной торговли. Как заявил в понедельник в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, на данный момент существует более 60-ти препятствий.

«Для дальнейшего развития торговли необходимо продолжить работу по созданию безбарьерной среды на внутреннем рынке ЕАЭС. Уже имеется согласованный сторонами перечень препятствий, который состоит из более чем 60 препятствий», - заявил Сагинтаев.

В то же время, по его словам, идет работа по подготовке дорожных карт по устранению барьеров.

«Считаю необходимым рассмотреть данные «дорожные карты» на следующем заседании Межправсовета. Более того, надо разумно подходить к устранению препятствий во взаимной торговле, не стремиться устранять препятствия формально на бумаге, проводить такую работу качественно и на практике. При этом необходимо соблюдать и исполнять договоренностей, уже предусмотренные договором в ЕАЭС», - подчеркнул премьер-министр Казахстана.