«Дорожные карты» по их устранению рассмотрят на следующем заседании межправительственного совета
Более 60 барьеров существует на рынке свободной торговли ЕАЭС – Сагинтаев
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

На территории Евразийского экономического союза по-прежнему существует ряд проблем для создания зоны свободной торговли. Как заявил в понедельник в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, на данный момент существует более 60-ти препятствий.

«Для дальнейшего развития торговли необходимо продолжить работу по созданию безбарьерной среды на внутреннем рынке ЕАЭС. Уже имеется согласованный сторонами перечень препятствий, который состоит из более чем 60 препятствий», - заявил Сагинтаев.

В то же время, по его словам, идет работа по подготовке дорожных карт по устранению барьеров.

«Считаю необходимым рассмотреть данные «дорожные карты» на следующем заседании Межправсовета. Более того, надо разумно подходить к устранению препятствий во взаимной торговле, не стремиться устранять препятствия формально на бумаге, проводить такую работу качественно и на практике. При этом необходимо соблюдать и исполнять договоренностей, уже предусмотренные договором в ЕАЭС», - подчеркнул премьер-министр Казахстана.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
​Нефть медленно дешевеет на новостях о снижении загрузки НПЗ в Китае
Новости
Равный доступ к морским портам на территории ЕАЭС просит обеспечить премьер Казахстана
Новости
Договор о пенсионном обеспечении на рынке ЕАЭС должен вступить в силу в 2018 году – премьер Кыргызстана
Loading...
Просматриваемые
Новости
Чем больше стаж, тем выше пенсия – в Минтруда объяснили, как будут начислять пенсию с начала нового года
Новости
С сентября казахстанцы будут получать выписки от ЕНПФ в новом формате
Новости
​В Казахстане запущен сайт с итогами конкурса образовательных грантов
Новости
В Казахстане ощущались отголоски землетрясения, произошедшего в Китае
Новости
В Казахстане подорожали медицинские услуги
Новости
В Казахстане ожидаются дожди и понижение температуры