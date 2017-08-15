Национальную экспортную стратегию приняло правительство

Во вторник в ходе заседания правительства кабинет министров одобрил национальную экспортную стратегию на 2018-2022 годы. Документом предлагается установить увеличение объема несырьевого экспорта в сравнении с показателем 2015 года в полтора раза к 2022 году, вдвое - к 2025 году. Для этого в стране будет создан единый оператор по продвижению экспорта.

«В рамках совершенствования институциональных основ поддержки экспортеров предлагается законодательно закрепить статус Единого оператора продвижениы экспорта за национальной компанией «Казахэкспорт», который должен функционировать по принципу «единого окна», - рассказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов, говоря о новых направлениях программы.

Он отметил, что внедрение «единого окна» для экспортеров сокращает стоимостные и временные затраты, упрощает технологию информационного взаимодействия с государственными органами и институтами развития.

«Предполагается проработка вопроса создания представительств Единого оператора за рубежом на первом этапе в странах приоритетного и высокого интереса, что позволит обеспечить поддержку экспортеров на местах, обеспечить вовлеченность местных исполнительных органов в реализацию основных направлений экспортной политики Республики Казахстан», - сказал он.

Совет по экспортной политике при правительстве, созданный в текущем году на принципе партнерства между государственным и частным секторами, продолжил рассказывать глава Миннацэкономики, будет определять стратегические направления национальной экспортной политики и осуществлять мониторинг и оценку ее реализации.

Для совершенствования координации деятельности госорганов и институтов развития в части разработки предложений по продвижению экспорта и устранению барьеров, планируется расширить функции межведомственной комиссии Республики Казахстан по вопросам торговой политики и участия в международных экономических организациях.

Далее планируется определить перспективную «экспортную корзину» по товарам и услугам с выделением перспективных рынков сбыта. То есть, объяснил Сулейменов, документ ответит на три ключевых вопроса: что экспортировать, куда и как? В данную корзину вошли 116 товаров из семи отраслей, которые уже экспортируются или которые предлагается экспортировать. В числе действующих - товары пищевой промышленности, минеральные и химические удобрения. Среди новых - детская одежда и принадлежности к детской одежде; лекарственные средства, медицинские изделия; стекло литое и прокатное, листовое или профилированное и другие строительные материалы.

К перспективным услугам с точки зрения экспорта отнесены транспорт (транзитный потенциал по перевозке товаров между Европой и Китаем), туризм, финансы и деловые услуги, образование, медицина, космические услуги и испытание космических аппаратов.

«В 2014 году была введена в коммерческую эксплуатацию космическая система связи (КСС) «KazSat». Зона обслуживания дает возможность экспортировать услуги по предоставлению спутниковой емкости космических аппаратов серии «KazSat». Наиболее приоритетными являются рынки Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана», - объяснил министр.

Он заверил, что при определении направления для экспорта товаров перспективной «экспортной корзины» учитывались такие критерии, как транспортная доступность, индекс комплиментарности структуры импорта стран и экспорта Казахстана, прогноз роста импорта стран и объем импорта казахстанских несырьевых товаров анализируемых стран.

В итоге в качестве перспективных рынков сбыта казахстанских товаров и услуг определены 27 стран, которые были условно разделены по степени экспортного интереса для Казахстана на страны приоритетного, высокого и умеренного экспортного интереса и страны, представляющие интерес в долгосрочной перспективе.

Документом планируется также оказывать финансовые и нефинансовые меры поддержки экспортерам. Как объяснил министр, основной проблемой оказания финансовой поддержки экспортерам является недостаточный объем выделяемых государственных средств по данному направлению. Кроме того, в стране не применяются некоторые инструменты финансовой поддержки, распространенные в зарубежной практике: такие как покрытие валютных рисков, прямое кредитование, поддержка/выпуск облигаций, страхование недобросовестного использования акций. В связи с этим, при разработке комплекса предложений по финансовому развитию Единого оператора по продвижению экспорта предполагается расширение его функций по финансовым мерам поддержки экспорта.

«В рамках развития нефинансовых инструментов предлагается внедрить и развивать блок сервисов в рамках «единого окна» для экспортеров», - рассказал Сулейменов.