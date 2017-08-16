Президент освободил от должности посла Казахстана в Туркменистане

Нурсултан Назарбаев освободил от должности посла Казахстана в Туркменистане Ормана Нурбаева в связи переводом на другую должность. Новое место работы Нурбаева не уточняется, сообщает Акорда.

«Указом главы государства Нурбаев Орман Каримович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Туркменистане в связи с переходом на другую работу», – говорится на сайте.

Орман Нурбаев возглавлял дипломатическую миссию в Туркменистане с ноября 2012 года. В министерстве внутренних дел 50-летний Нурбаев работает с 1997 года, в разное время занимал должность первого секретаря в посольствах Казахстана в Малайзии, Узбекистане и Таджикистане. Работал главным инспектором Центра внешней политики Администрации президента, возглавлял департамент по международным делам министерства экономики и бюджетного планирования. С 2007 года был назначен послом Казахстана в Монголии.