Занимавший должность посла Орман Нурбаев переведен на другую работу
Президент освободил от должности посла Казахстана в Туркменистане
Фото с сайта inform.kz

Нурсултан Назарбаев освободил от должности посла Казахстана в Туркменистане Ормана Нурбаева в связи переводом на другую должность. Новое место работы Нурбаева не уточняется, сообщает Акорда.

«Указом главы государства Нурбаев Орман Каримович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Туркменистане в связи с переходом на другую работу», – говорится на сайте.

Орман Нурбаев возглавлял дипломатическую миссию в Туркменистане с ноября 2012 года. В министерстве внутренних дел 50-летний Нурбаев работает с 1997 года, в разное время занимал должность первого секретаря в посольствах Казахстана в Малайзии, Узбекистане и Таджикистане. Работал главным инспектором Центра внешней политики Администрации президента, возглавлял департамент по международным делам министерства экономики и бюджетного планирования. С 2007 года был назначен послом Казахстана в Монголии.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
​В Казахстане запущен сайт с итогами конкурса образовательных грантов
Новости
В Жамбылской области начальник управления полиции нанес ножевые ранения своим коллегам в ходе драки
Новости
В Казахстане ощущались отголоски землетрясения, произошедшего в Китае
Новости
Мир за ночь. 13-14 августа 2017 года
Новости
​Один из сообщников Аблязова добровольно вернулся в Казахстан
Новости
Российский эксперт раскритиковал Казахстан за отсутствие ВИЭ в Астане