За расхождение в 1 МЗП в декларации кандидатов в президенты и парламент не будут снимать с выборов

Центральная избирательная комиссия хочет сделать люфт для кандидатов в президенты, парламент и маслихаты. В будущем их планируется не снимать с гонки, если в заполненной декларации о доходах и имуществе имеется несоответствие не больше одной минимальной заработной платы, которая на сегодняшний день составляет 24 459 тенге, сообщил в пятницу в ходе межведомственной комиссии в министерстве юстиции заместитель председателя ЦИК Владимир Фоос.

«В концепции вы предлагаете отменить действующую норму, которая предусматривает отмену регистрации кандидата в связи с не предоставлением достоверной информации по декларации. То есть когда предоставляются недостоверные сведения о доходах и имуществе. Там указывается сумма, если ошибка произошла на сумму ниже 1 МЗП. Не противоречит ли это ваше предложение закону «О противодействии коррупции», - поинтересовалась вице-министр юстиции Зауреш Баймолдина при обсуждении концепции законопроекта «о внесении изменений и дополнений в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».

В свою очередь Фоос заверил, что полностью данную нормы Центризбирком отменять не собирается, а «сделать в ней люфт, как вы правильно заметили, в одну МЗП».

«Мы недавно опять проанализировали последние выборы. И еще раз удостоверились, что снятие кандидата может быть за (небольшие суммы - V). У нас самая маленькая сумма - 39 тенге. Это касается коррупции? Мне кажется, ответ тут излишний. Кроме того, когда в 2016 году после больших выборов Верховный суд делал отчет об этих выборах, он перед нами поставил вопрос о том, что при таких маленьких отклонениях, когда снимаются кандидаты на местах, Верховный суд не видел ни вины, ни умысла», - объяснил зампред Центризбиркома.

По его мнению, действительно, даже ошибка в пять тенге формально является нарушением закона, но, в то же время, за такое нельзя снимать с выборов.

«Мы хотим сделать люфт. Это не будет противоречить закону о коррупции, потому что есть действительно, когда 40 тысяч…. хотя 40 тысяч тоже – какая коррупция? Когда уже за сотни тысяч…. Но у каждого свой вид (коррупции - V). Мы хотим сделать люфт в размере 1 МЗП. Исключить человеческий фактор, помочь кандидатам и выполнить рекомендации ОБСЕ», - подчеркнул Фоос.