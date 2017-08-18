​Назарбаев заслушал отчёты правительства и акимов о развитии страны

В пятницу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провёл совещание с членами правительства, руководителями центральных государственных органов и главами регионов. Участники обсуждали реализацию госпрограмм, модернизацию сознания и слушали отчёты о социально-экономическом состоянии страны, сообщает в пятницу пресс-служба Акорды.

В начале совещания Назарбаев обратил внимание, что в последние два года он не видит исполнения показателя «Объем производства товаров и услуг на территории СЭЗов». Вместе с этим он указал на проблемы в секторе несырьевого экспорта и реализации проектов карты индустриализации.

Во время выступления министра сельского хозяйства Аскара Мырзахметова президент поднял вопрос проблемных агрохолдингов, а чуть позже поручил правительству и акимам «глубже изучить ситуацию» и «выработать комплекс действенных мер» для решения их долговых проблем.

Слушая отчёт акима Астаны Асета Исекешева, Назарбаев обратил внимание на вопросы транспортной загруженности и нехватки мест в детских садах и школах столицы. Акиму Алматы Бауржану Байбеку были адресованы вопросы о малом и среднем бизнесе в экономике города и процессе изъятия земель и жилищ для строительства городской инфраструктуры.

Акиму Акмолинской области Малику Мурзалину Назарбаев указал на низкую загруженность предприятий по переработке сельхозпродукции, а также поручил предусмотреть средства из программы «Нурлы жол» на развитие туристического кластера региона.

Перед акимом Западно-Казахстанской области Алтаем Кульгиновым Назарбаев поставил вопрос 21% снижения объёмов инвестиций в область и поручил активизировать работу по привлечению инвесторов. Кроме того они обсудили вопрос переселения жителей села Березовка в связи с расширением Карачаганакской санитарно-защитной зоны.

Во время отчёта акима Жамбылской области Карима Кокрекбаева президент остановился на проблеме снижения объема продукции малого и среднего бизнеса, а также акцентировал внимание на важности увеличения постоянной продуктивной занятости в регионе. При обсуждении отчёта акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова Назарбаев обратил внимание на проблему младенческой смертности.

В конце совещания президент подвёл итоги и указал проблемные точки. «В этом году выделено более 70 млрд тенге на строительство 109 объектов образования, из которых в текущем году планировалось ввести в эксплуатацию 70. На сегодня введены только 7 школ и 2 детских сада. Большая часть запланированных объектов образования в Алматинской, Южно-Казахстанской и Актюбинской областях. Поручаю правительству и акимам регионов принять необходимые меры по своевременному вводу всех запланированных объектов», - отметил он.

Касательно реализации программы «Нурлы жер» Нурсултан Назарбаев указал на слабое информирование населения и слабое участие в ней банковского сектора. Подводя промежуточные итоги программы индустриально-инновационного развития, президент заявил о необходимости цифровизовать экономику и внедрить в производство новые технологии. Кроме того, Назарбаев поручил развивать конкурентоспособные экспортные производства и последовательно реализовывать экспортную стратегию.

«В рамках индустриализации ключевым является привлечение инвестиций. Инвесторы продолжают сталкиваться с бюрократией. Акимы должны переформатировать свою работу на местах, занять активную позицию», - подчеркнул президент.

Он также подчеркнул, что план приватизации выполняется эффективно, но призвал «не форсировать процесс продажи акций крупнейших казахстанских компаний без максимальной выгоды для государства».

Вместе с этим глава государства обратил внимание на необходимость повышения эффективности программы занятости и поручил акимам активизировать создание постоянных рабочих мест в регионах. Также Назарбаев отметил слабый темп микрокредитования, хотя для этих целей в этом году государство выделило 37 млрд тенге.