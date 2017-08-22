Москва перенимает опыт Астаны в процессе реновации жилья

Пилотный проект по сносу аварийно-ветхого жилья впервые проводится в Астане среди стран СНГ. В настоящее время опыт Астаны перенимают власти Москвы, где производится реновация аварийного жилья, сообщает во вторник столичный акимат.

Столичный акимат напоминает, что в 2013 году в республике принята программа «Доступное жилье-2020», которая позже переименована в Программу развития регионов, а сейчас интегрирована в программу «Нұрлы жер». В соответствии с ней в столице начата реализация пилотного проекта по сносу аварийного жилья, конкретно – многоквартирных жилых домов. В настоящее время завершается первый этап проекта, в сентябре будут введены последние дома по данному этапу.

«В рамках первого этапа проекта был запланирован снос 228 аварийных домов, из которых должны быть переселены 3,5 тысячи семей. Это дома с высоким процентом износа основных строительных конструкций и инженерных систем, построенные с 1940 по 1980-е годы. Дальнейшее проживание в них представляет угрозу для жизни людей. За период с 2013 по 2016 год было снесено 117 домов, переселены более 1,5 тысячи семей. На данный момент производится переселение жителей из 77 аварийных домов», - говорится в распространенном сообщении.

В 2017 году планируется снос 111 домов, в которых проживают свыше 1,8 тысячи семей.

Для реализации пилотного проекта при акимате столицы была создана уполномоченная компания по строительству домов – ТОО «Елорда даму». На начальном этапе проекта компании были выделены кредитные средства из республиканского бюджета. В соответствии с условиями пилотного проекта 30% квартир компания передает акимату для переселения жителей аварийных домов, а 70% – реализует на рынке. Вырученные от продажи средства компания вновь инвестирует в строительство - так предприятие продолжает возводить дома уже за счет собственных оборотных средств.

«По основной части высвобожденных земельных участков акимом города принято решение использовать участки для строительства парков, скверов, спортивных площадок для проживающего в этих районах населения», - сообщает акимат.

В январе 2018 года начнется реализация второго этапа пилотного проекта, в рамках которого будет обеспечен ввод еще 8500 квартир общей площадью около 600 тыс. кв. метров. Сумма, направленная на реинвестирование пилотного проекта, на конец 2017 года составит 48 млрд тенге.