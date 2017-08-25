Критикующее власти Азербайджана агентство Turan приостановит работу с 1 сентября

Директора агентства был задержан в четверг вечером
Информационное агентство Turan сообщило, что с 1 сентября приостановит свою работу в связи с задержанием директора Мехмана Алиева и возбуждением уголовного дела по обвинению в уклонении от налогов.
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