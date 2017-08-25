Критикующее власти Азербайджана агентство Turan приостановит работу с 1 сентября

Информационное агентство Turan сообщило, что с 1 сентября приостановит свою работу в связи с задержанием директора Мехмана Алиева и возбуждением уголовного дела по обвинению в уклонении от налогов.

По данным агентства, в связи с задержанием Мехмана Алиева банковские счета агентства были заблокированы.

«B подобное ситуации нормальное функционирование агентства становится крайне сложным. Учитывая сложившуюся ситуацию, коллектив Turan вынужден с 1 сентября приостановить свою работу на неопределенное время. B ближайшее время, мы будем стараться поддерживать работу нашего сайта за счет личных ресурсов и энтузиазма. Выпуск новостей будет ограничен. Насколько этого хватит, покажет время. Спасибо всем тем, кто решил поддержать Мехмана Алиева и нас в эту трудную минуту», - написал коллектив информагентства.

В четверг директор агентства Turan Мехман Алиев задержан в Баку в качестве подозреваемого в уклонение от оплаты налогов и злоупотреблении должностными полномочиями.

Turan - одно из последних независимых масс-медиа в Азербайджане - в последние недели находится под давлением многочисленных проверок. В самом издании уверены, что все они имеют целью закрытие агентства.