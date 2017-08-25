В рухнувшем в Алматинской области самолете находился турист

В пятницу в Алматинской области разбился легкомоторный самолет, в нем находилось два человека. Один погиб, второй сломал ногу, но от помощи врачей районной больницы отказался, сообщает Казинформ .

Выжившим после крушения самолета в Алматинкой области оказался турист. Как сообщил главный врач районной Балхашской больницы Ринат Муратбаев, у пострадавшего пассажира сломана нога.

«Но пострадавший отказался от помощи врачей районной больницы. Первую медицинскую помощь ему оказал его личный врач. Пострадавшего туриста срочно на частном самолете забрали в Алматы», - сказал главврач.

В пятницу легкомоторный самолет упал в 203 километрах от села Баканас. Причины крушения самолета выясняются. По данным комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию, самолет типа МAULE М-7-260С, выпущенный в США, принадлежал ТОО «Олжа Бастау».

Это уже третий случай падения легкомоторных самолетов в Алмтинской области за месяц.

В Алматинской области разбился легкомоторный самолет