Один человек погиб
В Алматинской области разбился легкомоторный самолет
фото Сабины Куангалиевой

В 203 километрах от села Баканас разбился легкомоторный самолет, в котором находились два человека. Один из них погиб, сообщает Sputnik.

Как сообщает агентство со ссылкой на официального представителя ДЧС Алматинской области Азамата Журтбаева, самолет упал в 203 километрах от села Баканас. На месте происшествия в настоящий момент находятся сотрудники ЧС и правоохранительных органов. По данному происшествию департаментом по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР Казахстана будет проводиться расследование.

По данным комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию, самолет типа МAULE М-7-260С, выпущенный в США, принадлежал ТОО «Олжа Бастау».

«Также отмечается, что ТОО «Олжа Бастау» не имеет сертификата эксплуатанта или свидетельства авиационных работ, выданного Комитетом гражданской авиации МИР РК. Эксплуатант ТОО "Олжа Бастау" относится к авиации общего назначения, состоит на учете в Комитете гражданской авиации МИР», — пишет агентство.

Это уже третий случай падения легкомоторных самолетов в Алмтинской области за месяц.

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Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

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