В Алматинской области разбился легкомоторный самолет

Один человек погиб
В 203 километрах от села Баканас разбился легкомоторный самолет, в котором находились два человека. Один из них погиб, сообщает Sputnik.
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