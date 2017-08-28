Сменились прокуроры семи областей Казахстана

Прокурором Восточно-Казахстанской области назначен 55-летний Кусаин Игембаев. На этом посту он сменил Багбана Таимбетова, который занимал его с 2012 года. В разное время Игембаев занимал должности прокурора города Темиртау, первого заместителя прокурора Карагандинской области, заместителя, а затем первого заместителя Главного военного прокурора. До назначения работал начальником департамента по надзору за законностью уголовного преследования Генпрокуратуры.

Прокурором Карагандинской области назначен 38-летний Марат Сексембаев. На этом посту он сменил Ибырая Тлеугалеева, который занимал его с 2016 года. С 2014 по 2016 год Сексембаев занимал должность заместителя завотделом правоохранительной системы администрации президента Казахстана. До назначения работал начальником департамента по защите общественных интересов Генпрокуратуры.

Прокурором Костанайской области назначен 42-летний Тимур Сулейменов. На этом посту он сменил Марата Кайбжанова, который занимал его с 2012 года. В разные годы Сулейменов занимал должности прокурора Турксибского района города Алматы, заместителя, а затем первого заместителя прокурора Алматы. До нынешнего назначения работал первым заместителем прокурора Астаны.

Прокурором Актюбинской области назначен 52-летний Марат Кайбжанов. На этом посту он сменил Нургалыма Абдирова, который занимал его с 2012 года. В разные года Кайбжанов занимал должности заместителя начальника, начальника департамента Генпрокуратуры. До назначения с 2012 года занимал пост прокурора Костанайской области.

Прокурором Южно-Казахстанской области назначен 50-летний Нургалым Абдиров. На этом посту он сменил Ибрагима Иманова, который занимал его с 2012 года. В разные годы Абдиров возглавлял отдел, управление, а затем департамент Генпрокуратуры. До назначения работал прокурором Актюбинской области.

Прокурором Жамбылской области назначен 58-летний Ибрагим Иманов. На этом посту он сменил Ерната Мухаметкалиевича Сыбанкулова, который занимал его с 2012 года. Ранее занимал должности прокурора города Экибастуз, Качирского района Павлодарской области, а также зампрокурора Павлодарской, Карагандинской и Южно-Казахстанской областей. До назначения возглавлял прокуратуру ЮКО.

Прокурором Атырауской области назначен 43-летний Ернат Сыбанкулов. На этом посту он сменил Галымжана Тогизбаева, который занимал его с 2012 года. В разное время занимал должности прокурора Енбекшиказахского, Алмалинского, Медеуского районов города Алматы, заместителя прокурора Жамбылской области и первого зампрокурора Алматинской области. До назначения был прокурором Жамбылской области.